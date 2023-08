「超級藍月」本月底出現　藍色月亮因為污染、藍月典故為指鹿為馬

「超級藍月」是十分罕見的天文現象,即將於8月31日出現,超級藍月於100年內只會出現4次,所以無論大家是否天文愛好者,相信都會想把握這千載難逢的機會。不過當大家興致勃勃地去欣賞藍月之時,會發現原來藍月竟非藍色,到底原因為何?



原來藍月與藍色的月亮並無關聯(圖片來源:Unsplash)

首先了解何謂藍月,大家定必知道月亮的周期為一個月,準確來說是29.5日,正常一年會經歷12次滿月,但12個月亮周期應為354日,餘下的11或12日(閏年)會累積下來,每隔大約2.7年便會出現一次「第13次滿月」,也是多出來的滿月,以及同一個月出現第二個滿月就被稱為「藍月」。不過從中國農曆來看藍月的意義則沒有這般重大,因為每個月的農曆十五便是滿月,所以並不存在一個月出現兩次滿月之說法。

月亮的周期為29.5日,每隔大約2.7年就會出現一次「第13次滿月」(圖片來源:NASA)

雖然名為藍月,但實質上呈現藍色的機會少之有少,更與天文無甚關係。紅月或血月大家見得多,是因為空氣中的懸浮粒子散射了藍光便呈現紅色月亮,主要原因是空氣質素差。同理之下,藍色的月亮亦是與這些懸浮粒子有關,不過卻是散射了紅光。紅色月亮或藍色月亮,皆予人不好的印象,看似世界末日、有大事要發生,其因果關係卻倒轉了,是因為有情況發生,才出現不同顏色的月亮,而且多數是災難出現,才會產生大量的顆粒以至影響我們觀察月亮,例如1883年印尼喀拉喀托火山爆發、1951年加拿大森林大火、1980年聖海倫火山爆發等等,都有出現過藍色月亮現象。所以如果要判斷藍色月亮是吉是凶,的確大多是不好的,至少空氣污染也對我們的身體有負面影響。不過在神秘學上來看,藍月是一個充滿強大能量的狀態,施展魔法或許願會特別靈驗。

當有大災難出現,產生大量的顆粒從而影響我們觀察月亮,讓我們見到不同顏色的月亮(圖片來源:NASA)

說到這裡,便發現藍月與藍色的月亮並無關聯,就算碰在一起也純屬巧合,那麼這個名字是從何而來的?英文有一句成語:「Once in a blue moon」,意指非常罕有的事情,正是「藍月」的出處,最早記載於1527年一本由英國僧侶所著的小冊子《Rede Me and Be Nott Wrothe, for I Say No Thynge But Trothe》,此作是用來抨擊英國政府的,裡面有一句:「If they say the moon is blue. We must believe that it is true」,即是中國成語「指鹿為馬」的意思。後來由於藍色的月亮本為相當罕見的現象,於是便用作第13次滿月的名稱。

《Rede Me and Be Nott Wrothe, for I Say No Thynge But Trothe》(圖片來源:Amazon)

至於在本月31日出現的藍月,更適逢是超級月亮出現之時,兩個現象結合為一成為「超級藍月」。屆時月亮的視直徑會比平常大13.6%,視面積大29%,如果錯過了是次機會,下一次超級藍月出現之時要等到2029年了。