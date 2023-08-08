「超級藍月」本月底出現　藍色月亮因為污染、藍月典故為指鹿為馬

「超級藍月」是十分罕見的天文現象，即將於8月31日出現，超級藍月於100年內只會出現4次，所以無論大家是否天文愛好者，相信都會想把握這千載難逢的機會。不過當大家興致勃勃地去欣賞藍月之時，會發現原來藍月竟非藍色，到底原因為何？



原來藍月與藍色的月亮並無關聯（圖片來源：Unsplash）

首先了解何謂藍月，大家定必知道月亮的周期為一個月，準確來說是29.5日，正常一年會經歷12次滿月，但12個月亮周期應為354日，餘下的11或12日（閏年）會累積下來，每隔大約2.7年便會出現一次「第13次滿月」，也是多出來的滿月，以及同一個月出現第二個滿月就被稱為「藍月」。不過從中國農曆來看藍月的意義則沒有這般重大，因為每個月的農曆十五便是滿月，所以並不存在一個月出現兩次滿月之說法。

月亮的周期為29.5日，每隔大約2.7年就會出現一次「第13次滿月」（圖片來源：NASA）

雖然名為藍月，但實質上呈現藍色的機會少之有少，更與天文無甚關係。紅月或血月大家見得多，是因為空氣中的懸浮粒子散射了藍光便呈現紅色月亮，主要原因是空氣質素差。同理之下，藍色的月亮亦是與這些懸浮粒子有關，不過卻是散射了紅光。紅色月亮或藍色月亮，皆予人不好的印象，看似世界末日、有大事要發生，其因果關係卻倒轉了，是因為有情況發生，才出現不同顏色的月亮，而且多數是災難出現，才會產生大量的顆粒以至影響我們觀察月亮，例如1883年印尼喀拉喀托火山爆發、1951年加拿大森林大火、1980年聖海倫火山爆發等等，都有出現過藍色月亮現象。所以如果要判斷藍色月亮是吉是凶，的確大多是不好的，至少空氣污染也對我們的身體有負面影響。不過在神秘學上來看，藍月是一個充滿強大能量的狀態，施展魔法或許願會特別靈驗。

當有大災難出現，產生大量的顆粒從而影響我們觀察月亮，讓我們見到不同顏色的月亮（圖片來源：NASA）

說到這裡，便發現藍月與藍色的月亮並無關聯，就算碰在一起也純屬巧合，那麼這個名字是從何而來的？英文有一句成語：「Once in a blue moon」，意指非常罕有的事情，正是「藍月」的出處，最早記載於1527年一本由英國僧侶所著的小冊子《Rede Me and Be Nott Wrothe, for I Say No Thynge But Trothe》，此作是用來抨擊英國政府的，裡面有一句：「If they say the moon is blue. We must believe that it is true」，即是中國成語「指鹿為馬」的意思。後來由於藍色的月亮本為相當罕見的現象，於是便用作第13次滿月的名稱。

《Rede Me and Be Nott Wrothe, for I Say No Thynge But Trothe》（圖片來源：Amazon）

至於在本月31日出現的藍月，更適逢是超級月亮出現之時，兩個現象結合為一成為「超級藍月」。屆時月亮的視直徑會比平常大13.6%，視面積大29%，如果錯過了是次機會，下一次超級藍月出現之時要等到2029年了。