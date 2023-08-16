從中國時尚教母特展到月球陰謀論惡搞展　八月甚麼展覽最有趣？

【展覽/繪畫/裝置藝術】來到八月，不少展覽接近尾聲，但同時有罕見展品首次來香港展出。這次我們搜羅一系列展覽，從文化圈傳奇人物宋懷桂特展、玩轉登月陰謀論的搞笑紙雕展、璀璨奪目霓虹燈展涵蓋到日本藝術家可愛超市主題作品展，為大家找出八月最好玩展覽。



身穿皮爾‧卡丹晚裝的宋懷桂，坐在北京馬克西姆餐廳內，攝於 1985 年。圖片：© 楊凡（圖片由 M+提供）

名稱：宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母

日期：即日至2024年4月14日

地點：M+ 西展廳



對一些讀者來說，宋懷桂的名字可能比較陌生，但在80、90年代中國，她是中國精英文化圈中傳奇人物。不僅訓練了中國第一批專業模特，帶她們到國際舞台，亦為皮爾‧卡丹在中國開展事業，她協助開設之巴黎馬克西姆餐廳北京分店更是當地重要地標，貝納多‧貝托魯奇、陳凱歌、姜文、張藝謀、鞏俐、梁家輝和崔健等人都是她座上客，其廣闊人脈孕育中國文化藝術圈發展，可以說是一代「藝術先鋒」。

宋懷桂的模特團在巴黎,攝於 1985 年（圖片:Benoit Gysembergh via Getty Image）

這次會是全球首個以宋懷桂為主題博物館展覽，將展出超過320件展品，包括看見檔案資料、相關知名時裝設計師服裝、電影戲服、影片、藝術作品以及大型壁掛藝術裝置。展覽按主題分為五個部分，闡述宋懷桂作為藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使等多重身份。對她生平有興趣的讀者，不妨前往展覽了解更多。

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「Moon Lands On Man」展覽現場圖（圖片由藝術家和 JPS 畫廊提供。）

名稱：Moon Lands On Man

日期：即日至9月17日

地點：JPS GALLERY 香港中環皇后大道中15號置地廣塲中庭2樓218-219號舖



美國登月計劃一直爭議不斷，多年來都有陰謀論者稱美國政府偽造登陸月球一事，這次美國藝術家Barminski便以黑色幽默手法呈現這個議題。Barminski 以紙板雕塑藝術聞名，曾參與藝術家班克斯（Banksy） 2015年策劃之反烏托邦主題公園迪士馬樂園 （Dismaland）。他擅於利用多種媒體進行創作，是次展覽他運用 ChatGPT 來撰寫展覽自述，表示創作是為了有趣好玩。

在展覽中，觀眾會先進入放滿玩味紙板雕塑的玩具店，裡面細如一塊薯片，大至1比1太空人，都由藝術家親自製作。穿過職員專用通道，觀眾會進入所謂「國防部禁區」，整個裝置以阿波羅11號控制室為場景寫照，控制室內顯示屏不斷播放着登月片段，在不同角落掛着藝術家原畫，各個似層相識面孔如前美國總統甘乃迪和太空人岩士唐等都盡在其中。推開控制室內一道寫着「正在拍攝」大門，登陸月球拍攝場地更是就在眼前，玩味十足。

「霓續」展覽場景（圖片由大館提供）

名稱：霓續

日期：即日至9月3日

地點：大館01座複式展室、洗衣場石階



霓虹燈不斷被清拆，有沒有好奇過它們去處都是哪裡？這次「霓續」展覽將展示超過20個霓虹燈招牌，當中不少霓虹招牌更是由霓虹交滙團隊保育下來、重新安裝後首次向公眾展示，與融合不同世代的全新作品一同展出。展覽分為兩個部分，洗衣場石階之展館則變身繁華街景，由5個地道舊有霓虹招牌重現上世紀70、80年代灣仔、尖沙咀和銅鑼灣等地，讓人回味香港經典視覺形象。

日本藝術家山川遙（山川はるか）個人作品展《SUPER SUPER MARKET Vol.3》（圖片由BELOWGROUND提供）

名稱：SUPER SUPER MARKET Vol.3

日期：即日至8月27日|

地點：BELOWGROUND 香港中環皇后大道中 15 號地庫



接下來則是想介紹日本藝術家山川遙（山川はるか）個人作品展《SUPER SUPER MARKET Vol.3》，展覽展出她 34 件新畫作和 5 件陶藝作品。作品顧名思義是有關超市一系列場景，在她作品中，不同動物和人類與超市中各種各樣商品交互，能看到女孩貪吃到臉上都沾上巧克力，或是小熊在超市和人類一起購物，天馬行空充滿趣味。 創作起源於疫情期間，當時在日本連去超市都被視為一件珍貴的事情，山川遙受到商店裡人和商品啟發，於是創作了這些作品。