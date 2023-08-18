香港作家散文記25年人、情、味　何福仁：西西晚年仍調皮｜開卷樂

「二十五年的出版路，是一條崎嶇難行的路；當中的酸甜苦辣，是百般滋味在心頭。」出版社與作家的關係唇齒相依，香港有人堅持寫作，亦有人堅持出版做書。資深編輯羅國洪便是其中一位有心人。他與香港浸會大學高級講師朱少璋擔任主編，找來了一班香港作家，一同撰寫散文，紀念出版社成立二十五周年。《人．情．味》全書共二十五篇，正以「人」、「情」、「味」分成三部份，讀來卻五味紛陳。

文：香港電台開卷樂｜原題：《人．情．味》－ 因人而多情，因多情而生味



西西（圖片來源：素葉工作坊 FB）

讓羅國洪感受極深的一篇，是何福仁所寫的〈人世匆匆，有甚麼可怕的〉，收錄在書中「人」的部份。何福仁是香港著名文學家西西生前好友。西西於2022年12月去世，何福仁在文中提到，西西晚年多病，甚至患上了認知障礙。他每次探望西西，都會問西西是否認得自己。有次，何福仁再問西西，西西變得一臉茫然，沒有回答。何福仁難過至極。忽爾西西說了一句︰「我詐家依唔認識你。」何福仁聽到後立時轉悲為喜，對晚年仍然童心未泯的西西，好氣又好笑。羅國洪憶述，何福仁為了完善文稿，三次要求修改稿件，最後一次，加入自己撰寫的短詩〈花圈〉悼念西西，「他回到了起點了／我們一時跟不上／捨不得也只好說再見／然後深切地懷念」。這幾年來我們失去了不少文學巨匠，他們卻留下了珍貴的文字，將所思所感傳承了下來。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



在新舊交替的年代，我們習以為常的事物無聲無色地逝去，留下的「情」，烙印在回憶之中。梁偉忠〈電話亭〉寫自己從大圍站乘小巴回家時，總會叫「電話亭有落！」在傳呼機普及的九十年代，電話亭到處可見，隨時代演變，它們也難逃清拆的命運，還未清拆的，大概在偏遠的郊區荒廢了，「而在我下小巴的地方，那個從前的電話亭，只剩下一個淺灰的格子痕跡，在灰黑色的瀝青路上提醒人們它曾經存在過。」

各地區的小籠包各有特色。（鄧穎琪攝）

生活五「味」紛陳，唯有活在當下，記當刻的滋味，也記下味蕾所品嘗的各種味道。主編朱少璋也在文集中，寫了〈小籠包的味道與溫度〉。有前輩教他吃點心的口訣是「熱包凍餃」，包要趁熱食才有滋味，餃則因怕熱皮易破漏餡走味，因此要擱涼一下才吃。但朱少璋認為小籠包「以包為名以餃為實」，他曾讀過鄧正健〈小籠包的汁與熱〉一文，提到「食小籠包目的就是要燙傷舌頭」，這句話就類似一般人所謂「談戀愛就是為了失戀」或是「出生就是為了步向死亡」，充滿哲理。

潘步釗校長（資料圖片）

或許引用潘步釗〈尋味六百年〉一文，可為《人．情．味》這本紀念文集作一小結。文中談到，我們透過書，尋遍古人的故事，忠烈大臣、士大夫……每一個故事透過書籍呈現，當中的味道卻因讀者而變，「我們只希望在怎樣的年代，空間和書卷不因甚麼……只因人而多情，因多情而生味。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）

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