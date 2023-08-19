《我推的孩子》的今敏「致敬」呼之欲出？｜還是日本｜湯禎兆專欄

【編按：內文含部分劇透，請斟酌閱讀。】



海內外流行大熱的《我推的孩子》，的而且確是高手之作，對它擅長融合多重元素的熟練，我尤其佩服。今次先談它背後的今敏魂吧！

文：湯禎兆｜原題：《我推的孩子》的今敏魂上



我推的孩子（推しの子）是由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫，並改編成動畫（Ichigo Production）

星野愛被狂迷涼介殺死的情節，針對偶像被粉絲狙擊的設定，不少人應立即想起這方面的開山名作《藍色恐懼》（９７）。當年今敏刻劃偶像未麻轉型成為演員，因而令到忠實粉絲覺得被偶像背叛，惹來跟蹤狂內田的狙擊，還認為眼前的未麻是冒牌貨，打算把她姦殺（未麻拍了一齣有被強姦情節的作品）。而《我推的孩子》中的涼介也因接受不到偶像懷孕的事實，憤而將接生醫生及星野愛本人殺死。

由幻想結合現實的情景，引起了觀眾的興趣與討論（《藍色恐懼》劇照）

與此同時，《藍色恐懼》中一切詭計疑團的幕後黑手，其實是經理人留美，她也曾是偶像，一方面不接受麻美轉型，同時把麻美與自己重疊，於是構成扭曲心態成為變態原犯。《我推的孩子》中的黑手是阿庫亞及露比的生父神木光，同時亦是演藝製作公司的執行董事，之所以策劃一連串的兇殺案，同樣基於認為有才華的女性因自己而死，才可以體現個人生命價值的扭曲變態心理。

《我推的孩子》劇照

當然，《我推的孩子》還有更廣闊的「關懷」——只不過對今敏的「致敬」，其實也呼之欲出的。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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