史密森尼學會被爆未經同意取得多個人腦　主要來自原住民黑人遺體

美國最大博物館機構史密森尼學會（Smithsonian Institution）早前發表聲明，就未經當事人以及家屬同意便擅自從遺體取下大腦作收藏正式道歉。館方目前至少收藏了30,700個人體部位標本，當中包括255個來自美國境內以及菲律賓、秘魯、德國等地人腦，但有正式記錄同意捐贈的只有4個。



史密森尼學會總部大樓(Sara Cottle/Unsplash）

史密森尼學會是美國最大博物館以及研究機構集合組織，包括19座博物館、9座研究中心以及國家動物館，擁有超過一億五千萬藏品，常被稱為美國「國家閣樓」（the nation’s attic）。

人類學家Ales Hrdlicka，1903年至1943年負責管理史密森尼學會體質人類學部門（wiki）

《華盛頓日報》早前釋出一份調查報告，披露史密森尼學會大部分人腦館藏均未經當事人或家屬同意取得，多數來自上世紀初期黑人、原住民以及有色人種遺體。根據調查顯示，學會大部分大腦藏品與人類學家Aleš Hrdlička有關。Hrdlička為美國優生學協會成員，1903年至1943年負責管理史密森尼學會體質人類學部門，多年來為了證明白人較其他人種優勝，與醫院人員、研究人員、收藏家等人合作，從沒有直屬親人認領、或是因貧窮而無法支付殯葬費用的病人遺體身上擅自取下大腦，亦有館藏是從墓地中非法挖掘而來。

取下大腦後，大部分標本並未標註當事人姓名，僅有相關人口資料，例如是當事人性別、種族以及年齡。其中一被取大腦案例是1933年去世之原住民薩米族少女Mary Sara，她隨母親從阿拉斯加到西雅圖求醫不久後便染上肺結核，後來在當地醫院去世。Hrdlička當時向其主治醫生發電報表示，若她是血統正宗（full-blood）的薩米族人（即父母均為薩米族），會對收藏其大腦感興趣，於是該醫生便在Sara死後將大腦郵寄至史密森尼學會，目前她大腦仍在館藏之中。

其中一被取大腦案例是1933年去世之原住民薩米族少女Mary Sara（資料圖片）

Hrdlička直至1943年離世一直管理機構人腦館藏，並向外界表明這些標本會對其他研究人員開放。但在其離世後，大部分學者及研究人員已經對優生學以及種族科學不感興趣，於是這些大腦多年來便一直留在儲存室無人問津。

調查報告指史密森尼學會多年來對此事一直知情，但歸還進度極其緩慢。其後史密森尼學會在官方聲明中寫道機構自去年起已落實措施，將陸續歸還違反道德標準的藏品，當中包括這些未經同意取得之人腦。史密森尼學會首位黑人主席邦奇（Bunch）早前則公開表示：「我們即將出台的政策將終於承認這些遺骸不再是研究對象，而是應該受到尊重的人類。這個轉變早該發生，我對我們機構曾經如此不尊重人體感到遺憾。」