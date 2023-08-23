世界妖怪圖鑒｜龐然大物、長牛角的怪獸　攝影師深入探索民間神話

從人類到野獸，許多服飾在傳統上是為了慶祝四季豐收、祈求生育旺盛，或是攸關生死的寄託等等的相關儀式。時至今日，世界各地仍然保有著這些傳統節慶。那些裝扮有些代表著惡魔或死神，而有些則是象徵野豬或山羊。他們使用面具、牛角，動物的毛皮或骨骸做裝飾，有時則是使用稻草或樹枝將自己點綴成一棵樹一般。

文：moom bookshop｜圖片來源：《野獸之國 & 妖怪的島》Charles Fréger



《野獸之國 & 妖怪的島》Charles Fréger（圖片來源： https://moom.cat/l/I0tnJ0）

《野獸之國 & 妖怪的島》Charles Fréger（圖片來源： https://moom.cat/l/I0tnJ0）

著名的肖像攝影師 Charles Fréger 前往希臘、波蘭、匈牙利、斯洛伐克等十八個歐洲國家，尋找各地民間傳說中的神話故事，這些故事中的角色通常都帶有著狂野、奇幻的色彩，駭人的龐然大物與長有牛角的怪獸，彷彿置身於野獸國裡。他用相機紀錄下那些在地的服飾傳統，並集結於《野獸之國（Wilder Mann）》一書。

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而在日本農村鄉間，每年的祭禮一直是至關重要的民俗節慶，而這些習俗幾個世紀以來幾乎沒有太大的改變。他們透過精緻的服裝與面具衍繹神鬼，來達到慶祝或祈願的目的，大多旨在五穀豐收或漁牧繁盛，然而也有少許針對病疫退散或祈禱生育旺盛的活動。

《野獸之國 & 妖怪的島》Charles Fréger（圖片來源： https://moom.cat/l/I0tnJ0）

《野獸之國 & 妖怪的島》Charles Fréger（圖片來源： https://moom.cat/l/I0tnJ0）

《妖怪の島（Island of Monsters）》探索了日本與眾不同的奇裝異服，從田野、山林到海濱，取材地點從東北一路向南至沖繩，這些神鬼在攝影師的鏡頭底下已經與祭祀慶典完全脫離，反而帶領觀者進入了一個超現實的想像空間。在富有歷史文化的背景下，搭配著精心配製的攝影，轉化為一項極度迷人的藝術成就。

法國攝影師 Charles Fréger，1975 年生於法國布爾日，是當今法國重要的新一世代攝影師之一。他拍攝的作品已肖像為主，特別是研究各種文化與服飾之間的關係。Charles Fréger 同時也是國際藝術組織 POC 的聯合創始人。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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