【日本設計】Pokémon與名師Nendo合作　新系列家品由童趣走向大人

Pokémon（寵物小精靈/ 寶可夢）早已由動畫、遊戲變成深入民心的流行文化，還陪伴著好幾代人的成長，所以收穫的粉絲廣泛地遍布各個年齡層。



隨著時間的流逝，小智都已經從世界冠軍中畢業，當年憧憬著擁有小精靈的孩子們已長大成人，但Pokémon卻沒有遺忘大家，反而與日本著名設計團隊Nendo合作推出全新主打家品的「Pokémon Mosaic」系列，將人氣小精靈抽象化改造，減少了一份稚氣，增添了一份時尚，正是Nendo以及背後的名師佐藤大所擅長的解構手法。



圖片來源：Nendo

Pokémon公司有見於不少粉絲雖然長大成人，但內心依然對Pokémon充滿熱情，於是想設計一系列適用於大人的產品，並相信Nendo能夠超額完成。時興馬賽克、像素化、8 bit復古等風格，是次設計也採用了類似的手法，但看過Nendo釋出的設計圖之後，便發現殊不簡單，將小精靈的獨特圖案、形狀和顏色抽絲剝繭變成幾何圖案，再印刷在多達75件包括坐墊、掛鐘、包袋以及餐具等家品之上。

圖片來源：Nendo

Nendo的名字來自日文中黏土的發音，寓意著設計是有著黏土般的可塑性與靈活性，設計團隊擅長將產品解構再重塑，賦予與別不同的形象或功能，使用著他們操刀的產品時，也恍如感受到一股自由的氣息。不過他們的產品往往是細膩且低調，設計理念並非搶盡眼球，而是希望令用家會心微笑，公司亦相當多產，據說同時間可以進行數百個設計項目，所以我們或者都曾見過甚至使用著這些令人感到窩心的日本設計。公司創辦人佐藤大的著作《佐藤大：超快速工作法》當中提及：「工作的質量取決於速度」——接到愈多的工作，也得到更多的經驗，從中形成了一個良性循環。

圖片來源：Nendo

佐藤大本身涉獵甚廣，由建築、室內設計、工業設計以至是平面藝術等範疇，不少作品成為了各大著名美術館的館藏，而且獲得過眾多業界重要獎項如日本「Good Design Award」，曾被美國《Newsweek》評選為「最受世界尊敬的100位日本人」之一。雖然貴為老闆，但據說佐藤大本人事事親力親為，比起老闆的身份他似乎更樂於當一名設計師，了解過公司可以同時處理數以百計的工作後，更顯得他的功力非凡，是一個真正的時間管理大師。另一邊廂，品牌的出品由於極為大量與廣泛，予人感覺很商業，但相比起精雕細琢的孤高藝術工藝品，Nendo更希望作品可以與人溝通、解決問題，貫徹著設計的靈活與自由。

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