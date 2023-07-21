一眾香港作者以文字捕捉聲音　發掘窩藏於耳內的獨家記憶｜開卷樂

每種聲音，霎時即逝，看似了無痕跡，實際化成記憶。家裡的人在等門外的人，聽到步伐聲、金屬的鑰匙碰撞聲，門柄扭動的機械聲，正習慣成自然地要打個招呼，遽然發現門外空無一人。聲音是幻覺？聲音是憶記？感官刺激會勾起某種過去經歷，構建出種種記憶場景。聲音無處不在，皆因記憶，也無處不在。

文：香港電台開卷樂｜原題：《耳窩》——以文字捕捉聲音



聲音構建了種種記憶場景（圖片來源：unsplash）

「聲音描繪」在文學上經常出現，但整本書以聲音作主題並不常見。《耳窩》編者陳子謙2019年起在香港中文大學任教創意寫作坊，他嘗試以各種方式引發學生們的創意，如曾要求學生在電影原畫上加上句子，以「迷因」方式表達故事。他又曾以描繪聲音為題，引導學生寫作。陳子謙指，文字雖然以視覺作媒介，但文字卻能捕捉聲音，開啟讀者的耳朵。在課堂中學生交的功課並不拙劣，陳子謙甚至覺得有些比他選的教材還要好，於是他將2019至2021年期間29名學生的習作輯錄成書。

書名以「耳窩」代替「耳蝸」，皆因每個作家均有自身對聲音的獨特觀察，再產生共鳴。如書中〈後記〉言：「是耳朵窩藏了很多私密、深刻的經驗，像家。」《耳窩》全書以作者描繪聲音的來源或特性，將作品分成九個主題，包括「門外」、「出入」、「身體」、「魔音」、「家常」等等。

《耳窩》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



「家常」的聲音是我們習以為常的，也窩藏著我們最多的記憶。然而家庭的存在並非必然。作者之一余沛峰在〈葬語〉寫道：「那時媽媽咚地一下就把自己砸在地板上，用指甲瘋狂地撕刮身旁的桌椅發出刺耳的磨擦聲……」余沛峰的爸爸在內地去世，媽媽接受不了至親離去的現實而發出狂吼，激動的聲音「經過空氣過濾後只變得沙啞」。余沛峰言，寫作之時正經歷家人的離世，自己卻走不出陰霾。他後來體悟到人需要學會面對自己的情緒，寫作自然也不能迴避，於是他將自身經歷如實地展示出來。地板、指甲、叫喊……激動的對白抽走了內容，餘下的只是情緒和聲音。

聽診器的小、觸摸力度的輕、耳中聲音的震撼，形成巨大落差。（圖片來源：unsplash）

另一作者譚棱欣指，她有次戴上聽診器時，室友輕微觸碰一下探頭的位置，造成震耳欲聾的聲音。聽診器的小、觸摸力度的輕、耳中聲音的震撼，形成巨大落差。譚棱欣以她的經驗，寫成了〈空耳〉：「你說聽診器能聽見死去的軀體裡的聲音嗎？」主角綾向她室友楊問道。「聽診器只能如實反映身體運作的聲音，如果你對我說死去的身體有聲音，我只能當作虛妄的話啊。」故事配以如幻似真的綾在鄉間與黑羊的童年經歷，究竟聽診器能否聽到動物的聲音，甚或是人的心聲？無論是至親或是合拍的室友，彼此關係又能否如醫生用聽診器診治病人一樣，一聽就聽出所以然。

文學不單是讓讀者以視覺閱讀，讀這本書時，不妨也打開耳朵，從這29位學生的獨特觀察角度，聽一聽，文字的聲音。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【開卷樂其他文章：以推廣中國盆景藝術為己任——香港盆景家的《些子往事》】

【開卷樂其他文章：盆景和香港歷史息息相關？《些子往事》從石苑回顧香港】