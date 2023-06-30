以文學帶出倫理議題——人類有權掌握動物的生存權利嗎？｜開卷樂

動物與人類，同處於這個蔚藍的星球，如何共處共存，背後是窮盡複雜的倫理議題。為甚麼我們聽到有人把貓狗肉用作食物，會咬牙切齒，日常生活卻離不開豬牛羊等肉類，是「偽善」嗎？當動物有機會危害公共衞生，如早前被指是新冠病毒宿主的倉鼠，為何社會對撲殺與否意見兩極？《動物家族》一書正嘗試引導讀者思考。

文：香港電台開卷樂｜原題：《動物家族》——以文學帶出動物生存權



兩野豬走入公園後倦極入睡，場面有趣。（梁銘康攝）

《動物家族》是一本短篇小說集，作者鍾逆以兒時的所見所聞為靈感，寫下七篇以動物作為主題的小說，藉以懷緬昔日的美好。今回聚焦書中最後一篇小說〈野豬城〉，故事講述一宗野豬襲擊人的事件，驅使當局下令捕殺野豬。

鍾逆筆下的〈野豬城〉，城內的持分者意見兩極。故事主角是一名老師，課堂上教導學生就事件平衡各種觀點，惟一名學生聲稱目睹事件經過，是傷者突然踢向小野豬，才會遭母豬還擊，甚至組織其他學生一同「捍衛野豬的生存權利」，令主角身陷尷尬局面。

《動物家族》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



「嘴巴不斷開開合合。獠牙，獠牙，獠牙。槍枝在瞄準。盾牌在敲擊地面。山林裡的精光一閃一閃。」主角在半醉半醒、半虛半實中，看到新措施後野豬的反撲：撞死半山名媛，沿著水渠爬進民居覓食，及後更群闖進城，數目多不勝數。

就如張婉雯在書中序談及，那種文明與野性的張力：「動物的『野性』，就是求生本能，就是應對『文明』的力量，反過來成為人類魚肉他者的藉口時，我們能否從動物的身上學懂甚麼呢？莊子說：『夫至德之世，同與禽獸居』，『至德之世』大概只是一種烏托邦式的想像；在現實世界中，小說要比烏托邦真實得多。」

趨近鏡頭的牠，大鼻子貼在冰冷的不銹鋼欄杆，小豆般的眼睛帶著迷惘神色。(梁銘康攆)

〈野豬城〉又以不少篇幅著墨野豬的形態及舉措，刻畫了牠們的不同面貌，由出生到死亡、由被撲殺到哀號，還有那些不願離棄死去小豬的母豬；嘗試以叫聲與人類交談的小豬；奮力游泳回家的野豬……如此種種，像是提醒著讀者，牠們都是有血有肉，如同人類般有情感的生命。然而，人類總掌握著動物的生存權利，地位從不平等。

鍾逆在後記中寫道：「小說用上動物『牠』，其實只是權宜，寫作時總有何必如此區分的質疑，反正動物與人，在此際惡劣的生存環境下，都是互為鏡像而已；所以寫到最後一篇〈野豬城〉時，便索性改『牠』為『他』，不再區分了。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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