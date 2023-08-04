風起雲湧大時代下　香港的第一部巴士 《九巴初創20年》｜開卷樂

經常坐巴士的朋友，為了查看候車時間，手機內很可能有一個九巴應用程式傍身，程式的圖案是一輛巴士，巴士下面寫著1933。這個1933，正是九龍巴士公司正式取得九龍及新界巴士專營權的年份，所以來到今年，正是九巴的90週年。而在1933年前，九巴在九龍部分地區已經開始小規模營運，公司實際創辦至今已超過一個世紀。與九巴份外有緣的冼潔貞，最近出版了《九巴初創20年（1920s—1940s）》一書，細說九巴最初誕生的故事，「拯救一批幾乎散失的紀錄，還原一段幾乎被遺忘的歷史」。

文：香港電台開卷樂｜題目：風起雲湧的大時代下 香港的第一部巴士 《九巴初創20年》



九巴app標誌

一出生便與九巴結緣

香港有不少巴士迷，但家中兩代也曾為九巴工作，自己更為九巴的初創故事著書的，可能只有冼潔貞一個。冼潔貞的父親曾任九巴司機，冼潔貞自小便對九巴有濃濃的熟悉感，直至她長大後投身九巴的公關部門，一做便是二十年。因此，她與九巴的感情格外深厚。

九巴創立至今的一百年間，香港經歷過罷工浪潮、世界經濟大蕭條、中日戰爭、世界大戰等。身為歷史研究愛好者的冼潔貞，對九巴最初創立的故事非常感興趣。曾任職記者的她，便從舊報紙開始搜索，在海量的資料當中，逐步拼湊出當時的時代背景。但當中有關香港交通業與及巴士行業發展的歷史資料尤為零碎，冼潔貞獨自將各項資料抽絲剝繭，將一些讓自己感動的歷史故事結合成一條脈絡，希望譜寫出一個動人的歷史故事。

《九巴初創20年》

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



九巴與九龍的故事

九龍巴士公司的服務現在已不限於九龍地區，但仍然保留這個載有歷史故事的名字。早在香港有巴士以前，港島地區已經有電車。在九龍開發初年，政府和民間也希望在九龍沿海建一條電車路線。而在當時的香港，路上只有極少量的汽車行走，初期的汽車只能載數人，而且是成本極高的奢侈品。踏入1920年代，汽車工業有突破性的發展，福特汽車研發了一種能量產、又能載重的汽車底盤，巴士也應運而生。由於不用興建路軌，道路使用的彈性更高。路線設計更靈活，令巴士這種新玩意，旋即在歐美地區成為公眾運輸業的新寵兒。香港政府有見及此，暫停了九龍電車計劃的研究。1921年，九龍巴士公司正式創立，開通了一條由尖沙咀碼頭往深水埗的巴士路線，開啟了本地交通工具史的新一章。

九巴在90周年活動中，展出多部古董巴士及相關攤位遊戲，吸引逾萬名市民參觀。（九巴提供）

在巴士落地之前，沒有路軌的地方，只有人力車、馬車和牛車等行走。冼潔貞說：「在城市有巴士之前，人能行到多遠，城市的邊緣是多遠。」有了巴士，城市才能向外推動，一直向前發展。冼潔貞在《九巴初創20年》記下了初時一輛輛巴士如何陪伴這個城市，走出很多很多的第一步，創造一段段動人的回憶。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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