《三聖邨的Little Mermaid》盡在不言中重要演出｜何故專欄

《三聖邨的Little Mermaid》是一部令人看罷心情複雜且沉重，難以用三言兩語來評論及總結的原創音樂劇！



《三聖邨的Little Mermaid》海報

《三聖邨的Little Mermaid》是風車草劇團繼2019年的《米線女戰士》和2021年的《通菜街喪屍戰》後，「災難三部曲」的最終章，由梁祖堯編劇、導演和主演，繼續由阮韻珊聯合編劇，以及由Mike Orange擔任音樂總監，湯駿業除了是主演之一，今次更是聯合導演，其他演員還有邵美君、徐天佑、胡麗英、韋羅莎、陸昕和譚安婷。

《三聖邨的Little Mermaid》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《三聖邨的Little Mermaid》正如宣傳標語「沒有最壞的三聖邨，只有更壞的三聖邨」，這是繼「喪屍」後，再次借用了都市傳說，講述擱淺在香港三聖邨的「美人魚」和人類的殘酷物語。梁祖堯飾演的漁民何木，數十年前為拯救「美人魚」時差點喪命，吃了一片魚鱗後不只得以活命，更多了50年壽命。故事開場時，何木已經九十多歲，跟當年相遇的美人魚更成為了莫逆之交，然而，「50年不變」的大限將至，雖然「可以正正常常咁生老病死，係種福氣嚟㗎」，但只要吃了人魚肉，他就可以長生不死！這班生活在三聖邨的「香港人」，連同「美人魚」，將會如何選擇？原本寧靜安逸的三聖邨，為此刮起了滔天巨浪⋯⋯

《三聖邨的Little Mermaid》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《三聖邨的Little Mermaid》有很多令人共鳴的金句，相比前兩部曲，訊息量卻是豐富得令人吃不消，主題因此變得模糊不清，甚至有點跟前作自相矛盾。如果《米線女戰士》的主題是「我哋一定要守住個湯底」，《通菜街喪屍戰》的主題是「我哋要同佢哋鬥長命」，《三聖邨的Little Mermaid》卻是「一言難盡」，實在難以用一句說話去解釋這個故事。

《三聖邨的Little Mermaid》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《三聖邨的Little Mermaid》前後風格迴異，上半場是笑聲不斷的喜鬧劇，下半場卻是令人不寒而慓的恐怖故事！中場休息前共有八場：序幕【有難同當】，第一至七場分別是【I Love三聖邨】、【同伴】、【50年不變】、【一夜夫妻】、【另一個女人】、【傻女】和【縱分離仍然深愛你】，中場休息後只有三場：第八至十場分別是【賣魚唔好對魚有感情】、【人魚傳說】和【風調雨順】，每一場的名稱都暗藏玄機。

《三聖邨的Little Mermaid》劇照（圖片來源：風車草劇團）

《三聖邨的Little Mermaid》集合了一班好演員，胡麗英飾演的大波蓮亦成功以觀音造型突圍而出，譚安婷飾演的印尼女傭Yani惟妙惟肖，陸昕飾演的欣欣遊走於清醒與瘋癲之間，「冇衝突㗎。清醒都可以係癲㗎。我知我係癲㗎。我知㗎。」彷彿是很多香港人的寫照。徐天佑飾演的「家明」是一大驚喜，期待他往後更多幕前演出！然而，最搶鏡的肯定是韋羅莎飾演的紅髮Ariel，雖然下半場發揮不多。湯駿業能演能唱，我從未聽過如此令人心寒的〈莫再悲〉！邵美君的表現四平八穩，梁祖堯也許身兼多職，看似有點力不從心。

《三聖邨的Little Mermaid》海報

《三聖邨的Little Mermaid》作為「災難三部曲」的最終章，何木是守護的究竟是不斷變遷的「三聖邨」？還是永恆不變的「美人魚」？抑或只能卑微地「雖然不能改變世界，卻不想被世界改變」？然而，「呢個世界嘅道德價值觀，唔係淨係圍住你一個人轉，呢個世界嘅善良，唔係淨係用你嗰一把尺去度㗎！」在勾心鬥角爾虞我詐時，各自為了自身利益而忘記良知，我們如何像純真的「美人魚」守護善良的價值觀？「魚，唔係唔會痛。魚，只係唔識得嗌！」答案也許令人非常唏噓。

《三聖邨的Little Mermaid》海報

《三聖邨的Little Mermaid》在「災難三部曲」中，論內容和觀賞體驗，都不是我的首選，但相信對於梁祖堯、風車草、甚至整個香港舞台劇界，《三聖邨的Little Mermaid》絕對是「盡在不言中」的一次非常重要演出！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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