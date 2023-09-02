《噬亡村》vs.《惡鬼》　日韓恐怖劇發展取向有何不同？｜湯禎兆

Ｄ＋近期的兩齣日韓恐怖劇——《噬亡村》及《惡鬼》，都得到不俗的回響，看來東方文化的恐怖劇種，對本地觀眾始終有一定吸引力。有趣的是，兩者背景上也有一定相近之處，若再仔細對照一下，不難看出發展取向的差異及焦點旨趣的不同來。

文：湯禎兆｜原題：由《噬亡村》到《惡鬼》



《噬亡村》及《惡鬼》的關鍵其實均在於活人祭上，而且同以過去時代的封閉村落為背景，關鍵詞自然就是共謀人又或是共犯結構。前者的供花村及後者的樟鎮里，都是大同小異的設定，活人殘害的主角當然有宗家，但整條村落均因為從中得利而作冷眼旁觀，甚至接受了魔鬼同盟的契約，默默奉獻出活人成祭。

《惡鬼》於6月23日Disney+ 上線。

只不過兩者的取態均大相逕庭，前者著重的是驚慄元素的鋪排以及影像上的嚇人程度，後者關心的則是懸疑推理背後的人性探索。此所以在《惡鬼》中，愈到後期益發好像惡鬼已不存，形象上來來去去只不過是金泰梨背後的飛揚散髮。明顯可見，編劇金銀姬想制勝的手段不在於驚嚇噱頭，此所以金泰梨對惡鬼的依存及割離的兩難矛盾，又或是吳正世的原罪探索（祖宗的不義及弒母的原兇）等，均令恐怖之餘有更耐看的一面，值得追看下去。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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