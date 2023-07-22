從《我們離婚吧》　能梳理出宮藤官九郎的寫作脈絡？｜湯禎兆專欄

備受注目的《我們離婚吧》，由宮藤官九郎及大石靜合編，自然甚有吸引力（後者的牽連，稍後另文再述）。其中也可反映出N台與日俱增的製作野心，尤其以議員及女優夫妻為故事素材，基本上可謂挑戰日本國產劇的禁區。

文：湯禎兆｜原題：《我們離婚吧》的宮九脈絡



《我們離婚吧》netflix宣傳圖

不過我更關心《我們離婚吧》與兩位編劇的牽連。先看宮九吧，表面上最大的承傳自然是仲里依紗飾演的黑澤由依設定，她因演「小巫女」而爆紅，那當然就是《小海女》的移植——由北三陸市袖濱（虛構地點，現實為岩手縣久慈市）到四國愛媛，對地方愛的探討一刻也不放鬆。

松坂桃李飾演的東海林大志（《我們離婚吧》劇照）

不過最重要的脈絡，仍是在松坂桃李飾演的東海林大志身上。宮九迷大抵一看便見到此角的原型——是的，百分百就是《寬鬆世代又如何》中，同是由松坂出演的山路老師變奏。本身山路及東海林同屬神經兮兮的人物，只不過前者偶發的人生深刻體會，令人充份感受到深淺難測的趣味；後者則無能至令人愛惜的程度，同樣令人拍案叫絕。

《寬鬆世代又如何》中同是由松坂出演的山路老師（《寬鬆世代又如何》劇照）

至於東海林怎樣成為山路的分身，大家回憶起山路的經典對白，大抵就會有恍然大悟的感覺：「各位的父親母親是完美的大人嗎？會睡過頭吧，喝醉了會吵架，也會放屁吧。和生理不同，心理的青春期，只要還活著，就會永遠持續下去。所以大人也會犯錯，會偷懶、會逃跑、會迷失方向；會找藉口、會哭、會怪罪於人，會喜歡上不能喜歡的人。全部，都是青春期的錯。大人也會犯錯，一定會犯錯的啦。所以，請做一個能原諒別人的大人。」

對嗎？那好像就是寫給《我們離婚吧》的觀眾看吧！好讓大家調節心態去「接受」東海林的糗事。更厲害的，是原來文本中山路是對一眾小學生說解的，那大家應明白自己習以為常的閱人方式，是甚麼程度的嗎？

宮九萬歲！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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