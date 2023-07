廣東歌是否真的行得慢？談懷舊之上樂迷心態｜歌曲心頭好｜林綸詩

近來Gareth T.開post討論廣東歌行得慢的原因,大家拉拉扯扯去到樂迷口味、樂迷是否需要被教育等。這類討論久不久便出現,究竟應該如何定義問題(廣東歌是否真的行得慢?),還是集中捍衛主觀感覺?(流行甚麼是自己的事還是市場的事,有沒有一條集力成逑的路?)但唯一一定會觸到的討論點是,有沒有屬於永恆絕佳的音樂?還是其實都是因應環境所改變?我舉一個例子,其實反觀我聽音樂最多的中學、大學時期,我最喜歡其實不是當代的音樂,是八十年代的音樂,那是染上懷舊風的欣賞,還是本質上八十年代的音樂真的較出色?

活地亞倫有一時光穿梭的電影,主角們可以到不同年代的巴黎。其中有一難忘的對白:「The erroneous notion that a different time period was better than the one, one's living in. It's a flaw in the romantic imagination of those who find coping with the present too difficult.」感覺處於不同時代比自己身處年代更好,實屬浪漫幻覺的一大瑕疵,因為相信這個概念的人多是因為覺得現世實在太難應付。

雖然現在大家都喜歡說一把年紀的人只鍾意話當年、新不如舊,於是變成中年人和青年人的意見分歧,但我少年時,倒更像以上所說的假浪漫,比較喜歡不屬於自己一代的聲音。我八十年代生,但聽了一會九十年代音樂,還是會回到八十年代的樂隊潮。那時候沒有方便的串流,也沒有很多錢買CD,於是上網找來下載。雖然九十年代也不乏好音樂,但總覺得八十年代的Beyond、達明一派、浮世繪、Raidas都好型,音樂又型,歌詞又型,而且一聽就愛上。雖然長大後,在其他更早的歐美音樂裡,會找到這批音樂的原型,但仍然不減我對他們的愛。

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。