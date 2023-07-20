廣東歌是否真的行得慢？談懷舊之上樂迷心態｜歌曲心頭好｜林綸詩

近來Gareth T.開post討論廣東歌行得慢的原因，大家拉拉扯扯去到樂迷口味、樂迷是否需要被教育等。這類討論久不久便出現，究竟應該如何定義問題（廣東歌是否真的行得慢？），還是集中捍衛主觀感覺？（流行甚麼是自己的事還是市場的事，有沒有一條集力成逑的路？）但唯一一定會觸到的討論點是，有沒有屬於永恆絕佳的音樂？還是其實都是因應環境所改變？我舉一個例子，其實反觀我聽音樂最多的中學、大學時期，我最喜歡其實不是當代的音樂，是八十年代的音樂，那是染上懷舊風的欣賞，還是本質上八十年代的音樂真的較出色？

文：林綸詩｜原題：什麼是最好的音樂年代 VS 你是哪一種樂迷？



近來Gareth T.開post討論廣東歌行得慢的原因

活地亞倫有一時光穿梭的電影，主角們可以到不同年代的巴黎。其中有一難忘的對白：「The erroneous notion that a different time period was better than the one, one's living in. It's a flaw in the romantic imagination of those who find coping with the present too difficult.」感覺處於不同時代比自己身處年代更好，實屬浪漫幻覺的一大瑕疵，因為相信這個概念的人多是因為覺得現世實在太難應付。

雖然現在大家都喜歡說一把年紀的人只鍾意話當年、新不如舊，於是變成中年人和青年人的意見分歧，但我少年時，倒更像以上所說的假浪漫，比較喜歡不屬於自己一代的聲音。我八十年代生，但聽了一會九十年代音樂，還是會回到八十年代的樂隊潮。那時候沒有方便的串流，也沒有很多錢買CD，於是上網找來下載。雖然九十年代也不乏好音樂，但總覺得八十年代的Beyond、達明一派、浮世繪、Raidas都好型，音樂又型，歌詞又型，而且一聽就愛上。雖然長大後，在其他更早的歐美音樂裡，會找到這批音樂的原型，但仍然不減我對他們的愛。

你又是音樂老屎忽，還是懷舊至上的樂迷呢？

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

