九月展覽合集｜法國攝影大師個展、夢幻童話畫作、電視主題群展
【展覽/藝術/攝影】上週我們介紹過九月舞台劇精選，這次編輯部就獻出九月展覽口袋名單，喜歡逛展的朋友自然不能錯過。這次我們選了法國著名人文攝影師Willy Ronis作品展、韓國藝術家Sono Moon如夢似幻童話插畫展，還有以電視作為媒介之有趣藝術家群展特作介紹，不妨選一個逛逛看！
名稱：《Capturing Life: The Photography of Willy Ronis》
地點：黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓 The Loft
日期：2023年9月16日至10月21日
Willy Ronis(1910-2009)是二戰後法國人文主義攝影先驅之一，是首位為美國著名雜誌《LIFE》拍攝照片的法國攝影記者，上世紀紐約現代藝術博物館 (MoMA) 舉行之《Five French Photographers》展中他名字更與布列松並列，可見其重要地位。
我外出時從來不會不帶相機,即使去買麵包亦是 (I never, ever went out without my camera, even to buy bread)。
他攝影題材多元豐富，多是拍攝巴黎人生活日常，也記錄草根階層困境及社會變化，可謂為二十世紀法國留下珍貴視覺記憶。他有多幅代表作，尤其以「買麵包的小男孩」與「巴士底廣場的戀人」最廣為人知，兩張作品都將在這次展覽中展出。
名稱：Sono Moon’s Book
地點：香港上環新街 13 號 A 地下 13a New Street Art Gallery
日期：即日至9月24日
相信大家都接觸過童話繪本，裏面多數角色過著無憂無慮生活，令人嚮往。這次我們想特別介紹韓國藝術家Sono Moon個人作品展「Sono Moon’s Book」，她的作品便是有著這一種特質。藝術家以插畫方式展現其生活故事，用色柔和，角色有著巨大眼睛，有意在作品中留下空白空間，讓畫面呈現一種夢幻感，讓人想起伊索寓言和各種童話故事。她畫中出現動物可能是人類最好的朋友、家人，亦可能是最喜愛寵物，藝術家指這些關係沒有等級制度，可以在作品中永遠在一起。
藝術家原名Seung Yeon Moon 文升妍，這次是她首次以新名字舉辦的首個正式展覽，亦是其首次香港個展，將展出逾22件新作品。
名稱：追殺TV
地點：大館F 倉一樓
日期：9 月 27 日至 11 月 19 日
相信大家電視看過不少，但藝術家透過電視進行聯想，又會創作出什麼作品呢？「追殺TV」將展示從 1970 年代至今，包括白南準、Chris Burden等15 位來自世界各地藝術家作品，探索電視如何影響藝術，而當代藝術家又是如何反思、挑戰電視文化的滲透。
這次展品種類繁多，有作品惡搞電視節目，亦有作品挪用電視廣告，從行為藝術錄像到雕塑裝置，不同作品以超越常規方式讓觀眾踏入藝術實驗領域。展品將剖析身份、消費主義和社會中的人際關係等議題，以全新面向深入探討電視對大眾心理和社會，為觀眾提供一個獨特角度來看待電視。