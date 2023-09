九月展覽合集｜法國攝影大師個展、夢幻童話畫作、電視主題群展

【展覽/藝術/攝影】上週我們介紹過九月舞台劇精選,這次編輯部就獻出九月展覽口袋名單,喜歡逛展的朋友自然不能錯過。這次我們選了法國著名人文攝影師Willy Ronis作品展、韓國藝術家Sono Moon如夢似幻童話插畫展,還有以電視作為媒介之有趣藝術家群展特作介紹,不妨選一個逛逛看!



©Willy Ronis, The Little Parisian, 1952. Courtesy of Boogie Woogie Photography and the S.Kovalsky collection

名稱:《Capturing Life: The Photography of Willy Ronis》

地點:黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓 The Loft

日期:2023年9月16日至10月21日



Willy Ronis(1910-2009)是二戰後法國人文主義攝影先驅之一,是首位為美國著名雜誌《LIFE》拍攝照片的法國攝影記者,上世紀紐約現代藝術博物館 (MoMA) 舉行之《Five French Photographers》展中他名字更與布列松並列,可見其重要地位。

©Willy Ronis, Lovers of the Bastille, Paris 1957. Courtesy of Boogie Woogie Photography and the S.Kovalsky collection

我外出時從來不會不帶相機,即使去買麵包亦是 (I never, ever went out without my camera, even to buy bread)。 Willy Ronis(1910-2009)

他攝影題材多元豐富,多是拍攝巴黎人生活日常,也記錄草根階層困境及社會變化,可謂為二十世紀法國留下珍貴視覺記憶。他有多幅代表作,尤其以「買麵包的小男孩」與「巴士底廣場的戀人」最廣為人知,兩張作品都將在這次展覽中展出。

Sono Moon’s Book宣傳圖

名稱:Sono Moon’s Book

地點:香港上環新街 13 號 A 地下 13a New Street Art Gallery

日期:即日至9月24日



相信大家都接觸過童話繪本,裏面多數角色過著無憂無慮生活,令人嚮往。這次我們想特別介紹韓國藝術家Sono Moon個人作品展「Sono Moon’s Book」,她的作品便是有著這一種特質。藝術家以插畫方式展現其生活故事,用色柔和,角色有著巨大眼睛,有意在作品中留下空白空間,讓畫面呈現一種夢幻感,讓人想起伊索寓言和各種童話故事。她畫中出現動物可能是人類最好的朋友、家人,亦可能是最喜愛寵物,藝術家指這些關係沒有等級制度,可以在作品中永遠在一起。

藝術家原名Seung Yeon Moon 文升妍,這次是她首次以新名字舉辦的首個正式展覽,亦是其首次香港個展,將展出逾22件新作品。

Ant Farm《媒體燃燒》,1975年 鳴謝藝術家 攝影:John F. Turner(圖片來源:大館)

名稱:追殺TV

地點:大館F 倉一樓

日期:9 月 27 日至 11 月 19 日



相信大家電視看過不少,但藝術家透過電視進行聯想,又會創作出什麼作品呢?「追殺TV」將展示從 1970 年代至今,包括白南準、Chris Burden等15 位來自世界各地藝術家作品,探索電視如何影響藝術,而當代藝術家又是如何反思、挑戰電視文化的滲透。

這次展品種類繁多,有作品惡搞電視節目,亦有作品挪用電視廣告,從行為藝術錄像到雕塑裝置,不同作品以超越常規方式讓觀眾踏入藝術實驗領域。展品將剖析身份、消費主義和社會中的人際關係等議題,以全新面向深入探討電視對大眾心理和社會,為觀眾提供一個獨特角度來看待電視。