香港店舖裡都在播什麼歌？從mixtape談到音樂辨識app｜林綸詩專欄

早前看到一個外國人的instagram reel，內容發問：怎樣證明自己是一個香港人？畫面是她在某店，隨著林子祥唱的《YUU》(原曲《我愛你》)起舞，她拍手的節拍精準，甚至能隨旋律起動，真係「香港人」指標。無論聽唔聽得明廣東話，鍾唔鍾意這首歌，（可惜地）它都成為了真香港人的inside joke。

文：林綸詩｜原題：廣東歌串燒: 店舖播的音樂



未有串流的年代，店舖老闆若有心水，不是播CD，就是播自己的mixtape，足見老闆的品味。最喜歡播歌的行業有咖啡店、理髮店等等，我常常因為那一間老闆或員工的音樂品味，而不斷回去同一間店。耳朵也要享受！上星期去了一間貓咖啡店，本來以為貓是主菜，怎料音樂也相當合我口味。它播甚麼音樂? 由方力申鄧麗欣，至Dear Jane謝安琪，以及柳應庭也有，怎叫我這個八十後不心動? 明明已覺得自己聽歌不夠，結果首首都識唱，令我這個小歌迷很自滿！

近廿多年，人人可以自製自家 playlist，當然不是新鮮事。最有趣反而是客人的舉動，話說幾年前流行音樂辨識app，不少與串流平台合作，一個app可以聽歌及同時辨認音樂。有一次跟工作上的新相識去餐廳談公事，一邊傾計，一邊聽歌，他久不久便拿app出來辨認音樂。可能有人會覺得他不專心，我則由衷欣賞，因為我也是那種邊傾談邊唱歌的人，這下可遇上知音! 他說因為這個app，認識了很多未聽過的音樂。不過很可惜，過幾年，這類音樂辨識工具都不太流行，可能周街辨識音樂實在太怪了。現在我還會土法去做這個行徑——就是背了歌詞再去搜尋，也尋到不少寶呢！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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