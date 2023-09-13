IKEA袋什麼都能裝？失落三年梵高畫作早前在宜家購物袋中被尋回

IKEA購物袋一向用途廣泛，而早前一幅被盜超過三年、價值過百萬歐元的梵高畫作便是在IKEA購物袋內尋回。



該畫作名為《春天的紐南牧師庭園》（The Parsonage garden at Nuenen in Spring），2020年3月在一次搶劫中從博物館中盜走，涉事犯人已落網，唯畫作一直不知所蹤。經過協商後，線人在本週一（11日）用泡泡紙將畫作包裹起來，放在一個IKEA購物袋中交給荷蘭一私人藝術偵探作歸還。



荷蘭私人藝術偵探Arthur Brand手持《春天的紐南牧師庭園》（The Parsonage garden at Nuenen in Spring）（Getty）

《春天的紐南牧師庭園》創作於1884年，是梵高早期作品，他以濃密筆觸描繪站在花園中的一名人物，背景能看到一座教堂。這幅畫是梵高在荷蘭紐南（Newnan）短暫居住期間創作，當時其父親擔任該教區牧師。作品估值三百至六百萬歐元，為格羅寧根博物館（Groninger Museum）收藏之唯一一幅梵高畫作。

被盜時畫作正外借辛格拉倫博物館（Singer Laren Museum）作臨時展出，展覽在2020年1月開幕，但在兩個月後受疫情影響被迫關閉。2020年3月30日閉館期間一名戴面具男子闖入博物館，手持長柄大鎚砸破兩扇玻璃門，帶著畫作離開。相關犯人在2021年被逮捕，以盜竊罪被判入獄八年，惟畫作當時已轉手，一直下落不明。

《春天的紐南牧師庭園》（The Parsonage garden at Nuenen in Spring）（Groninger Museum）

荷蘭私人藝術偵探Arthur Brand其後來一直調查《春天的紐南牧師庭園》案件，幾年來陸續收到不同有關線索。由於犯人已經被定罪，任何持有該畫作的人都需要承擔數百萬巨額罰款風險，因此畫作一直在犯罪圈中流轉。最近他和荷蘭警方展開合作行動，與線人聯絡後，成功在週一取回梵高畫作，當時畫作就是裝在亮藍色IKEA購物袋中被歸還。根據《藝術新聞》消息指，畫作持有人的交換條件是以梵高作品來換取一名囚犯釋放。

Arthur Brand昨日（12日）發佈Instagram影片，他手持梵高畫作，興奮地表示在把畫作交換博物館後，要和所有參與歸還計劃的荷蘭警察一起喝一杯，但就沒有透露線人具體身分或是更多相關資料。

格羅寧根博物館官方聲明指，儘管梵高畫作「整體狀態不錯」，但仍會在接下來幾個月進行「科學調查」並展開修復。在畫作失竊後保險公司已經對博物館作出賠償，所以現時畫作持有權在保險公司手上，但一般而言博物館都能優先買回失竊畫作。至於畫作什麼時候可以重新開放公眾觀賞，則仍是未知之數。