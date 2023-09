德國抽象巨匠Gerhard Richter最具價值作品　11月拍賣衝擊新紀錄

【拍賣】長城非一日建成,大師亦非橫空出世,今回介紹的這位德國著名藝術家,有抽象畫巨匠之稱的Gerhard Richter,逾半世紀的創作生涯,涉獵的藝術範疇包括繪畫、裝置藝術、雕塑等,作品極為多樣化,而且有近半被各大藏館及私人藏家所收藏,可謂是當代最重要、最具影響力的在世藝術家之一。



他的作品價值亦相當驚人,於2012年他的《Abstraktes Bild》以3,400萬美元成交,創下了當時的在世藝術家成交價最高紀錄,及後於2015年作品又以4,452萬美元再破自身紀錄。於今年的11月,他的作品將現身富藝斯拍賣場,拍賣會指出是次將會是藝術家歷來估價最高之作品,實在令人期待。



Gerhard Richter(圖片來源:Getty Images)

Gerhard Richter出生於1932年,現年91年,逾60年的創作生涯中他並未止步於單一風格,常以新的媒介、手法去嘗試新的組合,不過最為人所熟知和備受讚譽的,相信是1986年至1989年期間創作的一系列《抽象畫》作品,當中有很多已被著名藝術機構收藏,是次拍賣的則是1987年的創作,而且亦是唯二具有類似龐大尺幅的作品,幅長逾400公分獨具氣勢。80、90年代是藝術家最輝煌、最備受矚目的十年,創作出最負盛名的作品,亦最受市場歡迎,當中關乎於他的創作風格的改變。

即將於11月拍賣,1987年作的《抽象畫》(圖片來源:富藝斯)

Gerhard Richter於在60及70年代擅長利用黑白照片來進行繪畫創作,題材很多時來自報紙和書籍,下筆前會從拍攝照片開始,當中取得所需的色調再於畫布上描繪。於1976年,他演變出一種名為「Abstract Painting」的手法,先在畫布塗上大片原色,再堆疊出層次,時而利用抹除和刮除營造出獨有的模糊效果。他曾經說過:「My concern is never art, but always what art can be used for」,所以他的創作是如此的靈活,其畫風深深影響了不少後世的藝術家。由於畫作在繪畫過程中會自行演變,增添了隨機性,所以難以就畫作起題,文字亦難以言喻,也是為何他的作品會單純地以《抽象畫》來命名。

+ 1

在《抽象畫》中展示了藝術家無與倫比的色彩天賦,在80年代之後,他開始摒棄畫筆改用巨大的刮板來進行創作,成就出獨門秘技,自此擺脫了以照片為基礎的創作方式,由具象轉投抽象,作品更具視覺衝擊力,甚至在濃厚的色彩層次之下激發起情感共鳴。要知道在此時,20世紀末藝術界掘起了很多新興的藝術趨勢,例如Pop art、極簡主義等,但Gerhard Richter雖然常有改變創作風格和形式,卻沒有隨波逐流,而是開發出獨有的一門,並且總是對藝術抱有哲學性思考,憑著他的作品具備的深度與獨特性,使之一直長留於藝術界的頂流。

Gerhard Richter《Abstraktes Bild (774-1)》,成交價 89,375,000 港元(圖片來源:富藝斯)

雖然即將拍賣的這幅1987年作的《抽象畫》之估價尚未釋出,但富藝斯拍賣會指出將會是估價最高的Gerhard Richter作品。這幅作品的獨特之處在於見證著藝術家本人步入巔峰。是他改變作畫手法之後一年所作的作品,曾在1988年於巴黎Durand-Dessert畫廊展出,及後於美國The Carnegie Museum of Art展出,這兩次的公開展出令世人了解到他的藝術價值及成就,自此之後期間所創作的作品分別被納入舊金山現代藝術博物館、Carré d’Art、The Montreal Museum of Fine Arts、Saint Louis Art Museum等等殿堂級的藏館。