藝術家Kensa Hung以昆蟲屍體入畫　重新審視最「難搞」都市物種

【專訪/展覽】在都市生活，要如何與其他生物共處一直是棘手話題，尤其是對於隨處可見的昆蟲。我們面對昆蟲多有一種敵對態度，常說要「消滅」昆蟲，要進行「驅趕」，但有沒有想過昆蟲也可以入畫？



藝術家Kensa Hung（洪忠傑）就在畫布上用一種吸引昆蟲物料，在不同動物特寫身上引來昆蟲，把這個物種重新帶到大家眼前。



「都市物種」展覽現場圖（攝：余俊亮）

系列共有七件作品，一同在「都市物種」展覽中展出，特別的是，不同尋常藝術展覽，這個展只在夜間舉行。而對於Kensa來說，夜間出沒之「都市物種」便是昆蟲：「我家住觀塘區，最常留意到夜晚不同昆蟲被燈光吸引時姿態。家裡種了不少植物，所以夜晚會特意開燈照這些植物，很多昆蟲就被吸引到我家來。什麼品種都有，甚至一些你覺得不應該在市區出現的昆蟲也會看得到。我一般會準備一種蒼蠅貼，黃色帶黏性，專門來黏這些蚊蟲。」

藝術家Kensa Hung（攝：余俊亮）

另一個靈感來源，則是來自他工作室的滅蚊燈：「這些燈會發出紫色燈光，吸引昆蟲主動靠近。雖說名字是『滅蚊』，但實際上亦有飛蛾等其他物種被吸引，我會專門去觀察收集了什麼昆蟲，然後把其中一些昆蟲屍體帶回家收藏。」當展覽主題出現，首先想起是紫色滅蚊燈與黃色蒼蠅貼，於是演變成這次作品主要色調。

靠與「清潔姐姐」交情完成畫作

Kensa不僅在作品上畫上昆蟲，其中《蝠鼠》以及《家燕》兩幅作品上更是用真實昆蟲入畫：「我最初是像貼金箔一樣，將蒼蠅貼貼在畫布上嘗試作畫，但並不成功。後來我們找到一種噴霧狀蒼蠅膠，這些液體有黏性、帶輕微香氣，任何東西噴上去都能吸引昆蟲。現在這兩幅畫上應該還帶有一些黏性，隨著時間流逝便會逐漸消退。」

Kensa Hung作品《家燕》（圖片來源：MUSTHAVEKEYS)

說起創作過程，他打趣說完全是靠自己和「清潔姐姐」多年交情。由於在市區生活，擔心吸引不到很多昆蟲，於是他打起家樓下垃圾站主意：「我經常會到家附近垃圾站取一些廢棄用品回家，一來二往就和那邊的『清潔姐姐』熟絡起來。跟她商量後，便把畫放在她休息室裡，我還千叮萬囑她千萬不能把這兩幅畫扔掉。大概是放了一個禮拜，也不知道她有沒有做一些手腳，另外放一些蟲上去，但我去拿的時候就是這樣了。」他本來構思畫面中沒有那麼多大顆蒼蠅，後來發現實在是收集了太多，不得不取出其中一些。

Kensa Hung作品《蝠鼠》（圖片來源：MUSTHAVEKEYS)

至於會選燕子和蝙蝠作為畫作描繪對象，則是因為夜晚的聯想：「黃昏是燕子出來覓食的時候，黎明則是蝙蝠出來捕食昆蟲之時刻，兩個物種吃同一種食物，身體狀態也很相像——可以快速飛翔，姿態優美，而且難以察覺。」兩幅作品帶有一定時效性，雖然昆蟲屍體暫時不會影響畫作，但若有其他昆蟲來吃牠們，就會將其分解，後續儲藏會需要其他處理。

描繪東平洲迎賓小狗「黃仔」

Kensa Hung作品《黃仔和牠的房客》（圖片來源：MUSTHAVEKEYS)

在Kensa這次展出作品中，最突出、也是最大幅便是《黃仔和牠的房客》。他當時從腐爛動物開始構思，很快想起自己以前在東平洲遇到過一隻叫「黃仔」的狗：「那隻狗全身都有不同程度腐爛，嘴邊有很大一顆瘤，像水囊一樣掛在身上。但同時他性格又很『High』，下船時他會跑來迎接你，如果是為了遠足而來，牠甚至會走在你前面全程為你帶路，再送你回程走，當成是陪牠玩上一整天。牠很臭，身上有蛆，但性格開朗得不得了。這幅畫便是以牠為原型，概念是通體腐爛但過得還蠻開心的狗。」

這次展出作品互相有一定關聯性，譬如放在地上之《野鴿》是基對「黃仔」的聯想，當時他思考：黃仔身上昆蟲究竟從何而來？至於角落放置畫了蜘蛛網《牆角》則是想到動物腐爛後，會是什麼動物將吸引來的蚊蟲吃掉，可以說是一個迷你生態系統。《驅蚊草及其蟲害》放置在前方，描繪驅蚊草和滅蚊燈；至於另一幅《麻石》，則是取材展館對面一整面石牆，上面點綴幾乎「隱身」之壁虎，同樣與昆蟲相關。

這次「都市物種」展覽分為兩部份，Kensa作品會在第一部分「欲望」展出，同場亦有Michael Whittle和袁進𡛕作品，展期將到9月16日；而第二部分主題為「殘像」，主要探索「地方」特性與個人身份記憶情感聯繫，會在9月20日開始。有興趣的讀者不妨抓緊機會，在展期結束前近距離觀賞作品。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：都市物種

地點：中環贊善里7A號地下

日期：「欲望」即日至9月16日｜「殘像」9月20日至10月15日

時間：19:00 - 22:00

