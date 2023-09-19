《說笑之人》導演區焯文訪問：辛酸成喜劇　那些棟篤笑教會我的事

「棟篤笑」，就是一個人站在台上說笑話，台下的觀眾捧腹大笑，但在歡笑過後細心一想，那些笑話背後，包含著不少表演者的辛酸。幾多的不如意，都化作笑話的養分，將悲劇變成喜劇，既為人間帶來歡樂，亦讓表演者消化掉人生路上的苦澀。

文：金寶｜圖：天下一電影公司｜題目：那些「棟篤笑」教會我的事 《說笑之人》導演區焯文訪問



電影《說笑之人》，片名所指的就是「棟篤笑」的表演者，導演區焯文曾經歷幾許戲劇性的挫敗，憑著「棟篤笑」的精神撐下去，直至拍成第三部電影作品，借《說笑之人》和觀眾分享這種心態調整大法，同時分享對香港人的鼓勵與祝福。

由兒童節目主持到電影導演

最多人認識區焯文，是他在沙士時期曾主持有線電視的兒童節目。有別於一般的演員，區焯文最初於演藝學院修讀戲劇，目的是為日後成為一名導演做準備。「看電影時，我總是先被演員感動，如果演員不能感動觀眾，電影拍得再好還是會有所缺失。不同的表演當中，舞台上的演出最考功夫，因為不能靠攝影鏡頭，只是純粹地靠演員的演技去打動觀眾，我是在這種想法下讀演藝的。」

《說笑之人》導演區焯文（圖片來源：天下一電影公司）

讀戲劇的同時，區焯文同時修讀導演會的訓練班，不料被有線電視聘用，「03年沙士疫情時，很多小朋友在家中百無聊賴，他們對錄播的節目提不起興趣，喜歡看一些直播節目，主持人即時對答，送獎品的，有線看中了我即場反應夠快，能和小朋友間即興互動。這些能力都是一個導演必備的，因為在拍攝現場很多時人算不如天算，除了執行上的意外，創作也很需要即興性。在拍攝現場感受到的真實氣氛，能誕生即時的有機創作，這種創作上的直覺，是由拍兒童節目的即興性所訓練出來。」

棟篤笑是簡約和純粹的極緻，是失意者的救贖

文少 (吳肇軒 飾)讀大學時誤打誤撞參加了「棟篤笑」學會（圖片來源：天下一電影公司）

訪問中，區焯文不止一次提及「簡約」和「純粹」，舞台劇演出固然是這兩大元素的佼佼者，但比舞台劇在這兩方面還要極致的，就是「棟篤笑」。「沒有攝影鏡頭，沒有剪接，只有一個人、一支咪、一盞射燈，效果很直接，棟篤笑就是這樣的一種表演。」

在追求電影夢的路上，區焯文經歷過不少挫折，他笑言曾在訪問中分享過自己的失意事，甚至令不少傳媒都賦予同情，其中一段甚至可以用戲劇性來形容。「在主持兒童節目後，我在有線又做了兩年關於風水的娛樂節目。有日早上，太太意外流產，同日下午，我就突然收到有線的通知，不會再和我續約。」自那刻起，厄運就好像沒有離開過區焯文，直至遇上摯友翁子光和張經緯將他拉回創作路上，讓他再次接觸電影製作和編劇，他才一步一步地爬起來。

電影於疫情時拍攝，為反映現實演員都戴上口罩拍戲（圖片來源：天下一電影公司）

「中國古代智慧中，人生有四份三都是悲慘的，我確確實實經歷過，也許我的悲慘比四份三還要多。現在《說笑之人》的上畫， 都經歷過一番折騰，在拍攝完後等待了三年才能上畫。原意是在疫情時為大家帶來鼓勵，接著寄望疫情完之前可以上畫，現在已是疫後，我們和香港人一起回望疫情那幾年，感覺上是否沒那麼悲慘了？ 」區焯文習慣苦中作樂，因為很多事情雖然不似預期，但下一步無人知曉，也許會遇上更好的安排。「我的宿命就是要面對逆境，如果結果不能改變，就改變心態，『棟篤笑』正是這種心態上的轉換，沒了這種思維，我可能捱不下去。」怎樣將逆境化成一齣喜劇，變成開心和有意義的事，這種人生的應對才是棟篤笑的真諦。

不一樣的父子情

華哥 (袁富華 飾)及文少 (吳肇軒 飾) 在《說笑之人》中是對不一樣的父子（圖片來源：天下一電影公司）

回歸純粹，區焯文想在作品中拍一個關於兩個人的故事，回顧心中最原始的觸動，來自自己和父親的關係，於是有了《說笑之人》的構思。「戲中袁富華演的父親角色『華哥』，就是我爸爸的名字，不是說要將自己私人事放進電影裡，但父子是我心中最深入的關係，接下來是如何在這關係上加入能吸引觀眾的設定，要將這關係特殊化，有吸引觀眾看的意欲。」剛好當時區焯文正因為一個項目而接觸有輕度智障的院友，他們的簡單和無私，深深打動區焯文。「他們會很純粹地遵從老師的教導，要做一個好人，我寫的『華哥』就是這樣的一個爸爸。現實中很少這種例子，一般都是爸爸照顧一個智障的小朋友，但我請教過專業人士，由一個輕度智障的爸爸照顧正常的兒子，也是有可能的，亦一反大眾對殘疾人士一定是被照顧者的固有形象。」

袁富華再度挑戰演技，飾演一名輕度智障人士(圖片來源：天下一電影公司）

題材即使不同，訊息必須忠於自己

區焯文的第一部電影作品是《鴨王》，和其後的作品《毛俠》及《說笑之人》相去甚遠，令人對這個轉變感到疑惑，區焯文不諱言執導《鴨王》，為的是一個做導演的機會。「當時王晶有一個男妓題材的劇本，雖然我想拍的是社會議題，但我也很需要一個機會， 於是我嘗試在晶哥給我的框架中加入自己想說的訊息，同樣也是如何面對逆境，講一個人山窮水盡時他會怎樣做呢？」其後區焯文由零開始構思自己想講的故事，「《毛俠》和《說笑之人》像親生兒子，我很想傳達人世間的一些情，將人生和藝術上的一些觸動和大家分享。

《毛俠》說的是大愛，《說笑之人》的情放到兩父子身上，也講作為一個人的素質。這部電影和我的母校荃灣聖芳濟中學很有淵緣，而母校的校訓是『忠誠博愛』。華哥這個角色，人生第一份工就做到退休，他對兒子當然有愛，對離棄他們父子的太太也有情，對一起工作的人出手相助，最後是對社會，在死後也願意捐出身軀供醫科生研究，可以說華哥這個角色，就是『忠誠博愛』的完美體現。」

（標題為編輯所擬，圖片由天下一電影公司提供，本文不代表藝文格物立場。）