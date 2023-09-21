《老婦還鄉記》一群好演員進行一場悖謬的人性討論｜何故專欄

《老婦還鄉記》，既是一個怪誕的復仇故事，也是一場悖謬的人性討論，更是一次挑戰道德和價值觀的審判！



《老婦還鄉記》劇照（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《老婦還鄉記》是瑞士著名劇作家迪倫馬特（Friedrich Dürrenmatt）的經典作品，陳恆輝重新演繹，為大家帶來不一樣的劇場體驗，悲喜交雜、別樹一幟、寓意深刻、充滿思考和娛樂性的精彩演出！

《老婦還鄉記》劇照（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《老婦還鄉記》是2022年令人注目的佳作，囊括第三十一屆香港舞台劇獎七大獎項，包括「年度優秀製作」、「最佳導演（喜劇／閙劇）」（陳恆輝）、「最佳女主角（喜劇／閙劇）」（陳瑞如）、「最佳男配角（喜劇／閙劇）」（周家輝）、「最佳女配角（喜劇／閙劇）」（阮煒楹）、「最佳服裝設計」（巫嘉敏）、以及「最佳化妝造型」（巫嘉敏、Charlie Luciano@Salon Go Ahead），第十四屆香港小劇場獎亦有四項提名，2023年載譽重演，一票難求。

筆者與導演陳恆輝及女主角兼監製陳瑞如合照（圖片來源：何故）

《老婦還鄉記》由陳恆輝導演，陳瑞如主演兼擔任聯合監製，故事講述億萬富婆佳娜‧薩贊拿臣（陳瑞如 飾）突然衣錦榮歸，回到故鄉居倫鎮，揚言要捐出十億巨款幫助貧困的同鄕改善生活，但她竟然開出一個令居民們震驚的條件──要求大家取去當年迫使她墮落的前度男朋友阿爾弗‧伊奧（盧俊豪 飾）的性命。面對金錢的誘惑，居倫鎮的前法官（周家輝 飾）、市長（簡立強 飾）、校長（阮煒楹 飾）、神父（張學良 飾）、警長（陳子豐 飾）、伊奧的妻子（賴五娘 飾）、伊奧的兒子（李耀祺 飾）、伊奧的女兒（何瑞文 飾）、以及其他居倫鎮的市民（李瀚天、麥晧鈿、陸錦輝、鄭旨希 飾），一起參與了這樁事先揚張的謀殺案。

《老婦還鄉記》劇照（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《老婦還鄉記》是愛麗絲劇場實驗室在《卡夫卡的七個箱子》以外的另一代表作，個人認為比《卡夫卡的七個箱子》更有趣，也易消化。愛麗絲劇場實驗室的特色之一，就是演員們都塗白了面，就像是戴上了面具，《老婦還鄉記》裡的不同角色，除了阿爾弗・伊奧，載上的正是偽善的面具，借為佳娜‧薩贊拿臣「主持公道」之名，實際上是為自己謀取暴利。看著居倫鎮的法律，政治、教育、信仰和民主逐一崩潰，讓我們反思金錢和權力如何令人腐化？但更重要是何謂「公義」？最重要卻是我們怎樣才可以主持「公義」？

《老婦還鄉記》劇照（圖片來源：愛麗絲劇場實驗室）

《老婦還鄉記》有一群好演員，焦點所在的陳瑞如，一舉手、一投足、甚至連一個表情，都充滿了戲劇效果！阮煒楹不愧為「最佳女配角（喜劇／閙劇）」，幾場重頭戲都有精彩表現！周家輝作為「最佳男配角（喜劇／閙劇）」，除了以造型取勝，重點是夠cool，散發出凌厲氣場！簡立強、張學良和陳子豐都恰到好處，賴五娘、何瑞文和飾李耀祺亦恰如其分，然而，驚喜是接替鄭嘉俊，飾演阿爾弗‧伊奧的盧俊豪，不慍不火的沉實演出，令人留下深刻印象！更大的驚喜乃是「居倫混聲合唱團」，讓本劇極具視聽之娛！

《老婦還鄉記》重演的場刊，厚達三十多頁，不只是簡單的場刊，除了基本的戲劇資料，還有嶺南大學翻譯系副教授許定欣博士、導演陳恆輝、女主角兼監製陳瑞如、以及其他演員所撰寫的「導賞文章」，從不同角度剖析本劇，擴闊了觀眾的視野，絕對值得珍藏。

圖片來源：何故

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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