美國90年代藝術Icon Bob Ross　《歡樂畫室》首作近千萬美金出售

在美國知名度最高藝術家，除了Andy Warhol、Basquiat以外，或許還要算上Bob Ross。他在1984年至1994年間主持經典節目《歡樂畫室》（The Joy of Painting），每集傳授不同繪畫技巧，讓觀眾畫出一幅完整作品。節目大受歡迎，讓他成為不少人的藝術啟蒙。對於年輕一輩來說，他就可能是大家在各種meme裏看到的熟悉臉孔。



Bob Ross生前少有出售過畫作，大部分畫作多年來收藏在其公司倉庫內，未有向藝術市場流通。最近美國明尼蘇達州一畫廊以985萬美元出售《歡樂畫室》第一集作品《A Walk In The Woods》，引起不少討論。



Bob Ross《歡樂畫室》第一集畫作《A Walk In The Woods》（Bob Ross Inc.)

圖片來源：Bob Ross Inc.／Facebook："The Joy of Painting" with Bob Ross

對於《歡樂畫室》觀眾來說，Bob Ross一頭蓬鬆捲髮、襯衫造型以及溫和語調可以說是他經典個人標誌。《歡樂畫室》在美國公共廣播電視台播出了12年，總共31季，在每集30分鐘節目裡，他會教觀眾用最少的顏色，以簡單幾個步驟完成一幅油畫，為求人人都可以創作。節目多年來一直重播，現時在Youtube以及Twitch中仍然有專屬頻道，流傳度極高，讓他成為流行文化Icon，自然也變成不少「梗圖」素材。

Bob Ros在1995年去世，享年52歲，雖然他生前創作近3萬幅畫作，但生前主要收入來源來自其公司生產美術用品以及美術導師培訓費，作品少有出售。這次Modern Artifact畫廊出售的《A Walk In The Woods》是他第一集創作作品，叫價高達985萬美元。

畫廊負責人表示明白價格對於許多人來說是天價，在賣畫同時亦會考慮將畫作與博物館分享，希望讓更多人可以看到畫作。畫廊在聲明中寫到：「根據Google數據，Bob Ross已經超過Andy Warhol和畢加索成為互聯網最多人搜索的藝術家。這個成就令人印象深刻，畢竟他幾乎沒有任何官方營銷，甚至連其原作都很難找到。」

Bob Ross《歡樂畫室》首畫作叫價985萬美金（網頁截圖）

通常每集《歡樂畫室》他都會畫至少三個版本畫作，大部分作品都收藏在他公司倉庫內，其中四幅則被捐贈至美國史密森尼博物館。這一幅畫作持有人曾在節目播出電視台做義工，後來在一次慈善拍賣會中贏得畫作，作品才得以流入市場。

若覺得畫作太貴也沒關係，Bob Ross向來鼓勵大家自己動手畫畫。《歡樂畫室》目前所有集數都能在Youtube收看，讀者大可以跟隨他指導，畫出屬於自己的《A Walk In The Woods》。