美國90年代藝術Icon Bob Ross　《歡樂畫室》首作近千萬美金出售

在美國知名度最高藝術家,除了Andy Warhol、Basquiat以外,或許還要算上Bob Ross。他在1984年至1994年間主持經典節目《歡樂畫室》(The Joy of Painting),每集傳授不同繪畫技巧,讓觀眾畫出一幅完整作品。節目大受歡迎,讓他成為不少人的藝術啟蒙。對於年輕一輩來說,他就可能是大家在各種meme裏看到的熟悉臉孔。



Bob Ross生前少有出售過畫作,大部分畫作多年來收藏在其公司倉庫內,未有向藝術市場流通。最近美國明尼蘇達州一畫廊以985萬美元出售《歡樂畫室》第一集作品《A Walk In The Woods》,引起不少討論。



Bob Ross《歡樂畫室》第一集畫作《A Walk In The Woods》(Bob Ross Inc.)