展覽｜廣告導演張天行個人畫展　探索具象與抽象交織出來的美

【展覽】具象與抽象，商業與藝術，並不是二元對立，發掘出它們之間的交流過程更為有趣。一位土生土長香港廣告導演DavidCow（張天行），多年來在創意與技術之間遊走，在處理過豐富的商業項目之中，發現或者繪畫才是他的心靈歸宿，藉此達致一達心靈與現實的平衡狀態。



自八年前因緣際會地執起畫筆，自此創作之路無間斷，展現出高度的原創性和豐富創造力，定期於不同藝術展覽中參展，近年作品進駐世界各地的不同角落，反倒最近在港舉行的展覽，是更具意義的本土個展，收錄了8年來的創作經歷與產出，從中窺看他的創作巧思。



香港廣告導演DavidCow（張天行）（黃寶瑩攝）

是次展覽包含了DavidCow近八年的主要作品，並分為4個類別，層層遞進地以「大眾的記憶系列」、「扭動光曇系列」、「對稱及次元系列」 以及「變相系列」展現出藝術家8年來的心路歷程，與他的訪談中發現，與其說是創作路的轉變，更多的是他的尋覓過程。回看他的人生經歷，自大學修讀設計畢業之後，前往4As廣告公司工作，遠赴紐約電影學院修讀電影，及後再於港大修讀佛學碩士，他的作品雖然以抽象為主，卻不難見到畫面上的處理、設計上的巧思，還蘊含了哲學氣息。不過予他而言，藝術雖然可以是一個自我沉醉其中的空間，但卻沒有過於出世、閉門造車，反倒是著重與觀眾的交流。

黃寶瑩攝

展出作品中不少的內容是呈現人的面貌，問及其創作過程，原來並非如常規般先構圖、形成基本結構再描繪，反而是先畫眼睛。「人的模樣有著一種對望的原始性，始終視覺藝術是離不開觀看的，眼睛成為了觀眾最初注意到的焦點，然後再體會到畫中的氣場與空間。」如果並非描繪人像的，又或是當人撇去人的原本外貌，觀察到的可能是能量、意識⋯⋯即使沒有存在的軀殼仍會存在某種物質，亦是藝術家是次的一種探索，展現人最本質的生命力，以扭動的筆觸以及色彩的旋動營造出來。

黃寶瑩攝

甫步進展覽空間，首先映入眼球的是「大眾的記憶系列」，藝術家將人所共知的卡通人物、故事、流行文化標誌等等記憶重塑再呈現，既是熟悉非常，卻又有所疏離，別具玩味。「展覽的第一部份屬於大眾的記憶，只要你有接觸過這種記憶，就會理解和明白，每次舉行展覽都會特別創作一幅全新的作品，是次選用比卡超，以『課金』為題材，希望引起共鳴，動機是以藝術的角度去看流行文化，以最容易入口的方式帶領大家接觸藝術，系列內容將一些以前的經典用具備時代感的手法或元素去重新演繹，例如最後的晚餐、畢加索的作品。其實予我而言是最喜歡抽象的概念，不過藝術、具象、抽象，需要尋找當中的連貫性。」

黃寶瑩攝

「為何我喜歡藝術？因為我做的廣告全是商業項目，藝術則可以脫離商業。」話雖如此，是次展覽我們卻能夠看到一位廣告導演如何創作藝術，帶有一種與別不同的嶄新感受。現時的商業項目都趨向數碼化，而藝術家則希望切切實實地在一張畫布上創作，驅使他以數碼做不到的部分作繪畫的目的。雖然數碼化和相片在內容的層面完全可以取替舊有的形式，如菲林和顏料，但此等做法很多時只為方便快捷，如果不去看結果，在繪畫的過程帶給藝術家的感受更為豐富。所以他從未放下繪畫的本質，藉此去探索人生。

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走到展覽的第二部分，這裡展現出藝術家在尋找期創作的作品，嘗試很多不同的創作手法，甚至是大師的經典，以表現形式為主，從中找尋更多可能性，靈感來自生活上的觸覺或切入點，既是藝術家的回溯過程，亦是畫作與觀眾、不同維度的自己進行交流。作品往往介乎具象與抽象之間，與他的廣告工作亦不無關係。「進行很多商業項目時，發現原來商業項目也是很概念化的，客戶需要的東西通常都很沉悶，例如銀行想要表達的核心是金錢，而我就會將這個元素概念化，再以視覺呈現讓觀眾得以接收到訊息。」

「予我個人而言是喜歡抽象的概念，不過藝術、具象、抽象，需要尋找當中的連貫性。」（黃寶瑩攝）

可能因為「職業病」，藝術家擅長運用最新的技術與物料，是次展覽當中的一些宣傳物料、文本，都有透過AI去處理，甚至是展覽其中一個部分，展現出他的抽象人像畫的動畫，亦是以AI創作出來的。雖然他平日已大量接觸新媒體與數碼技術，並沒有因此沉溺或反感，他認為AI也是工具的一種，良好運用便是好工具。另一方面，其中一些作品採用了一種屬於本世紀的顏色——「YInMn Blue」，是近200年來首度被人類發現的無機藍色顏料，對上一次已經是1802年發現的鈷藍。由於YInMn Blue混合了化學材質的特殊結構，吸收了紅色與綠色的光波長只呈現出藍色，因而被稱為世上最藍的藍⾊，是次用於畫作上，除了更為耀眼之外，與其他顏色的交流亦有所不同，更能夠呈現出藝術家想表達的狀態。

YInMn Blue（圖片來源：《The Core of Immersed Nature》張天行 (DavidCow) 香港個展）

黃寶瑩攝

NERD Farm Pop Up Gallery Presents:《The Core of Immersed Nature》

張天行（DavidCow）香港個展

展期：即日起至2023年10月2日



展覽時間：逢星期一至四 （12-7pm）｜逢星期五至日（12-8pm）



地點：NERD Farm Pop Up Gallery（九龍尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈地庫慶方）

