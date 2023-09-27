《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》真實無底線解除極限！｜何故專欄

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》，由開場前笑到散場後，掌聲和歡呼聲此起彼落，台上台下高潮不斷，蝦頭楊詩敏更上一層樓的驚喜傑作，真的是Gorgeous！



《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》宣傳海報

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》由楊詩敏主演及文本創作、火火導演及文本創作、Chris Mak擔任現場樂手、周怡監製及製作經理、王健偉舞台設計、陳焯威燈光設計、黎智勇音響設計、連同其他工作人員、以及香港藝術中心壽臣劇院近四百名觀眾，一起渡過了「真實！無底線！解除極限！」的愉快晚上！

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》劇照

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》的海報和場刊設計引人遐想，內容雖然有少量不雅用語，卻是言之有物，而且很有深度，不只是胡鬧嬉笑，而是滿足了觀眾們的不同要求，甚至欲求。楊詩敏帶領全場觀眾一起高呼某個敏感詞，讓大家「解除極限」，盡情發洩，一吐抑壓多年的冤屈氣，可算是寫下近年香港舞台劇最「無底線」的一頁！

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》劇照

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》是一部令人意想不到的舞台劇！你以為只是楊詩敏的獨腳戲，但台上還有一位現場樂手，加上觀眾們有很多參與機會，可算是一次極具視聽之娛的互動劇場。你以為只是一場約兩小時的演出，但在觀眾進場的一刻，其實早已開始了，因為楊詩敏竟然在觀眾席前親自迎接大家，不只跟大家有講有笑，更為個別觀眾唱出特別的歌曲段落，溫馨提示，千萬不要遲到啊！你以為只是題材大膽的「絲打圍爐」，但竟然非常窩心，不只女觀眾有共鳴，男觀眾也會被感動，甚至忍不住流淚。

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》劇照

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》內容豐富，毫無冷場，除了是楊詩敏啜核抵死的棟篤笑結合惟妙惟肖的短劇，還有跟觀眾的互動和遊戲環節，部份勇敢的觀眾更有機會應邀上台，是比「真實」更「真實」的另類演出。楊敏詩以她的初戀揭開序幕，然後和大家分享她的初次月經經歷，對經痛的四種新穎且獨特的形容方法，足以作為教材，令人拍案叫絕！棟篤笑和短劇交替中，蝦頭既剖析了兩性關係，又建議了各種相處之道，包括如何讚美對方的方法。在起承轉合中，有不少發人深省的金句，女觀眾固然是感同身受，男觀眾應該都會從此更愛另一半。

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》劇照

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》雖然不是音樂劇，音樂卻是一個非常重要的元素。開場前，楊詩敏作為「姜糖」，先唱了一段姜濤的〈蒙著嘴說愛你〉，但個人最欣賞的是她將Queen的經典金曲〈We Will Rock You〉改編成〈You are咸濕〉/〈You are Handsome〉，令全場情緒高漲，非常出色的暖場。楊詩敏能演能唱，今回比早前的音樂劇《下一站⋯⋯正常》更出色，兩文三語的場地規則，她是唱出來的，非常過癮！但個人最愛「中年好腥陰」的一幕，她飾演的「崔牡丹」參加電視台的歌唱選秀節目，精選了李蕙敏的〈(你沒有)好結果〉、古巨基的〈必殺技〉、林子祥的〈阿Lam日記〉、以及李宗盛的〈愛的代價〉，既動聽，又動人，掀起了高潮中的高潮！

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》劇照

《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》是楊詩敏「將恐懼幻化成相信，將繃緊轉化成享受」的精彩全方位演出！「乜都夠膽死先至可以活多幾次」，楊詩敏在喜與悲、樂與怒、生與死之間，鼓勵大家「好好活著」，珍惜眼前人同時，必須要做好隨時隨地跟愛人告別的準備，重點是「難道停經才去愛」？共勉之！

註：「Geogeous」是在演出中，楊詩敏建議男仕們對女仕的其中一句讚美。

