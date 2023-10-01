《亞洲默劇連線2023–繁忙都市》大開眼界的精彩演出｜何故專欄

《亞洲默劇連線2023 – 繁忙都市》，集合了日本和香港的默劇高手，題材貼地又別開生面，讓觀眾們度過了一個充滿歡笑的晚上！



《亞洲默劇連線2023–繁忙都市》劇照（圖片來源：默寄默劇團）

《亞洲默劇連線2023 – 繁忙都市》由日本的著名默劇團「小島屋万助劇團」與香港著名劇團「默寄默劇團」聯手，一起通過不同的默劇技巧，以及跟觀眾的各種互動，演示日常生活中的荒謬和人情味，重點是探討城市受薪階級的苦與樂。

左至右：筆者、黃國忠、羽鳥尚代、小島屋万助、太田由美子（圖片來源：筆者）

《亞洲默劇連線2023 – 繁忙都市》由何志紅監製，林青擔任顧問，共有三名表演者和一名樂師，三名表演者分別是來自日本的小島屋万助和羽鳥尚代，以及香港代表黃國忠，樂師是來自日本的太田由美子。小島屋万助不愧為日本默劇大師，多變且有層次感的臉部表情和身體語言，成功刺激觀眾的想像力，不需要任何台詞，也可以表達千言萬語，只需要少量道具，也足夠做出豐富的戲劇效果；羽鳥尚代不只是個稱職的下把，每次戴著類似大頭佛的頭套出場，都成功吸引觀眾的注視（特別是小孩）；黃國忠配合面具的精彩演出，可算是到達爐火純青的境界，即使看不見他的五官，卻也可以感受到他的喜怒哀樂；太田由美子看似是配角，卻是不可比視的重要成員，她的手風琴演奏，具有畫龍點睛的效果。

《亞洲默劇連線2023–繁忙都市》劇照（圖片來源：默寄默劇團）

《亞洲默劇連線2023 – 繁忙都市》主要分為七場，由「小島屋万助劇團」和「默寄默劇團」梅花間竹地演出，以次序是《脹爆人》（小島屋万助）、《朝九晚五》（黃國忠）、《冤家路窄》（小島屋万助、羽鳥尚代）、《蒼蠅》（黃國忠）、《男人的食慾》（小島屋万助）、《紅白藍》（黃國忠）和《笑男》（小島屋万助），每個故事都很有心思，台上眾人各自使出渾身解數，跟台下觀眾一起苦中作樂。小島屋万助的四個故事都非常厲害，盡情展現出小男人在日常生活中的壓迫和無奈：《脹爆人》裡身體不同部位「洩氣」、《冤家路窄》裡突然失控拿起拖鞋打妻子（羽鳥尚代）的頭、《男人的食慾》裡竟然連不能吃的「XX」（抱歉不能劇透）也吃掉、《笑男》裡在絕境中瞬間變臉悲喜交雜，都是有所隱喻，都讓觀眾在壓抑中喘一口氣！黃國忠的三個故事各有特色：《朝九晚五》讓喜歡上班的香港人充滿共鳴、《蒼蠅》跟全場觀眾的互動非常過癮、《紅白藍》換上不同面具去說好香港故事可算是匠心獨運！驚喜是羽鳥尚代，她跟小島屋万助合演《冤家路窄》，固然令人眼前一亮，但個人最喜歡她打高爾夫球的一段，直接跟觀眾互動，效果不俗。

《亞洲默劇連線2023–繁忙都市》劇照（圖片來源：默寄默劇團）

《亞洲默劇連線2023 – 繁忙都市》在正式演出前，設有兩場默劇工作坊：「原型面具簡介」和「小島屋默劇工作坊」，分別由黃國忠教授如何使用原型面具來進入神話的戲劇國度，以及由小島屋會和羽鳥尚代引導學員認識其獨特的默劇方法（黃國忠擔任助教），是香港觀眾認識默劇的好機會，值得一讚。

《亞洲默劇連線2023 – 繁忙都市》是一次充滿娛樂性、讓觀眾大開眼界的精彩演出，對於不熟悉默劇的朋友，更是一次嶄新的劇場體驗，期待往後有更多同類表演！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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