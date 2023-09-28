DEAR JANE的流行密碼——後青春時代快速充電｜歌曲心頭好｜林綸詩

Dear Jane近幾年越唱越好，以流行搖滾來說，都變了文青至愛了。我常常覺得DJ有做香港「五月天」的潛質 (希望五迷別介意)，歌詞簡單，悲傷中帶勵志的方向，最適合「後青春」樂迷的口味——即已出來社會一陣子，離開了青春，但仍然需要（或自以為需要）音樂鼓勵的一群。DJ與五月天一樣，流行音樂感，特別是「流行」方面，知道那一種旋律入人心，不會算獨特標青，但易入耳入腦，100%符合流行定義。說真的，出來工作久了，人又老了一截，縱使音樂鑑賞力應該逐漸提升，但生活迫人，少了腦細胞細味藝術品，很多時候反而簡簡單單容易感動人心的歌曲，更易消除疲勞。

文：林綸詩｜原題：後青春的失去 DEAR JANE的流行密碼



樂隊Dear Jane的作品得到不少樂迷支持，但仍經常有網民稱不認識他們。（資料圖片）

情況就有點像《她和他的戀愛花期》裡，男女主角講關於工作的對話。二人起初同是文青，喜歡聽歌看小說，但當男主角找到一份辛苦的工作之後，他說只想打手機遊戲了。我覺得自己就是．．．．．未至於發展到這個地步，但DJ、五月天等等就可以做到沉甸甸的藝術和不用腦的娛樂之間，當然對每個人來說，這把尺應該相當不同。抱歉可能有用詞不當，音樂是無分高低，只是想說他們這種的確很適合在日常勞碌生活裡被用來快速充電。

新歌《浮床》繼《究竟發生了什麼事》之後，一出即成為一個救生圈。歌詞再加上MV神導Maggie Leung拍的小電影 (其音樂錄像)，由男生初出社會，找工作、被拒絕、勤節儉的後青春生活開始說起——這些生活相當難捱，但可幸是有小女友的支持；說到他得到工作後，反而一切變了，兩口子甜蜜不再，甚至步上分歧之路。回憶是戴上VR眼鏡看到的拍拖視角，就算已身處豪宅，失去她的他縱使成功也頓覺無味，落街走回昔日二人共聚的茶記，但依人已不在。他只能一人抱頭痛哭。

DJ的歌，其實正正是那個VR眼鏡，在我們失去青春、失去愛人、失去感覺之時，強迫我們回到過去，直視已逝去的純真。這就是樂迷倚賴他們的原因吧。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

