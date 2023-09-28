比卡超自畫像、卡比獸睡梵高睡房？Pokémon聯乘梵高美術館辦畫展

【Pokémon/比卡超/美術館/梵高】比卡超變身梵高、卡比獸在梵高房間睡覺究竟會如何？早前日本Pokémon公司宣布與荷蘭梵高美術館合作，將寵物小精靈注入梵高美術世界，重新演繹六幅經典畫作。



Pokémon聯乘梵高美術館辦展（Pokémon官網）

Pokémon公司在本月初發佈項目預告影片，短片中比卡超和伊布在向日葵田中蹦跑，十足19世紀荷蘭風景，當他們抬起頭時，太陽和雲彩就已經變成梵高筆觸風格樣式，在牠們頭上旋轉紛飛。隨後牠們發現向日葵田變得活靈活現，原來全都是向日花怪微笑著跳舞，預告一出即引起網民廣泛討論。

這次Crossover會以梵高美術館永久藏品中選出六幅進行二創，基本都是大家耳熟能詳經典作品，譬如《戴灰氈帽的自畫像》（1887年）中的梵高變成了皮卡丘，有網民在網上打趣要皮卡超得保護好自己耳朵。另一幅作品由向日花怪變成著名作品《向日葵》（1889年），可以說是相當合適。《在亞爾的臥室》是大家熟悉的梵高臥室畫作，二創作品就讓畫中臥室變得更加舒適，可以看到卡比獸小可比獸在房間裡休息，卡比獸甚至在床上睡到人仰馬翻，不知道如果梵高本人有機會看到畫作，會不會嚇一跳。

這次合作是為了慶祝梵高美術館50周年，作品將在美術館展示到來年1月7日，館內更設有特別「寶可夢大冒險」導覽活動，參加者可以跟隨導賞發掘六幅Pokémon畫作背後靈感，博物館指是希望能吸引更多年輕群眾對梵高感興趣。項目亦推出了各種展覽相關周邊公仔，譬如是穿上梵高衣服的皮卡超毛公仔、寶可夢卡套、拼圖和手辦等。

紀念蒙克回顧展Pokémon卡片（Pokémon官網）

這次並不是Pokémon公司第一次和博物館合作，早前曾和日本群馬自然史博物館合作推出寶可夢化石展覽，將舉行至今年12月；先前亦曾與東京都美術館合作推出以愛德華·蒙克《尖叫》為靈感卡片，以紀念蒙克回顧展開幕。喜歡Pokémon的讀者，不妨在下次旅行時加入展覽行程。