畢加索傳奇作品集首度引入亞洲　售得天價原來已屬收藏品級數

要數到上世紀最具影響力的藝術家，相信大家都會馬上想到畢加索（Pablo Picasso）。這位大師除了極具藝術天賦亦相當多產，當中不乏天價作品，例如2004年以1.04億美元成交的《拿着煙斗的男孩》（Garçon à la pipe），還有2015年以1.793億美元天價拍出的《阿爾及爾的女人》（Les femmes d'Alger (Version 'O')），都為人所津津樂道，後者更於當時創下了全球當代藝術品拍賣的最高紀錄。畢加索的名畫無數，如果想有系統地深入了解其作品亦非易事，適逢今年為大師的逝世50周年，有出版商特意將享負盛名的作品集《Zervos》引進香港，這系列傳奇作品圖錄多達33冊，輯錄了16,000件作品，而且售價同樣驚為天人。



2015年於紐約佳士得以1.793億美元天價拍出的《阿爾及爾的女人》（Les femmes d'Alger (Version 'O')）（圖片來源：Christie's）

畢加索於1973年4月離世，享年91歲，作品圖錄《Zervos》早於1932年至1978年間由巴黎出版商Cahiers d’Art出版，收錄了畢加索逝世前40年藝術生涯的畫作、素描和草稿，作品超過16,000幅，圖錄需要33冊才能涵蓋其中。Cahiers d’Art是由著名已故藝術史學家、評論家、收藏家、作家和出版商Christian Zervos主理，而Cahiers d’Art本身亦是一本藝術雜誌，其成就之高甚至令當代藝術博物館決定為他建立一座Zervos Museum。Christian Zervos與畢加索二人份屬好友，深得其信任為其藝術生涯出版作品集，可惜當最後一冊於1978年正式出版時二人皆已離世。

《Zervos》（圖片來源：Thames & Hudson Asia）

《Zervos》的存在本身已屬傳奇，最初僅在法國出版，首套33冊的全集於1991年面世，而英文版則要直到2014年才推出。作品圖錄對於藝術愛好者而言當然是至寶，而且對於經銷商、歷史學家或收藏家亦能大派用場，特別是想深入了解畢加索的畫風演變或作畫歷程，有時他會一天創作多達四、五幅作品，皆一一收錄下來，從中了解到他每天、每周以至某一段時間的創作模式。《Zervos》還有一個特點，就是內裡的作品皆以黑白打印，據研究畢加索的學者指出，畢加索本人鍾情於黑白色，認為彩色帶有不真實之處。

《Zervos》，內裡的作品皆以黑白打印，據研究畢加索的學者指出，畢加索本人鍾情於黑白色，認為彩色帶有不真實之處。（圖片來源：Thames & Hudson Asia）

法文版和英文版的《Zervos》今年正式引入香港，由舉足輕重的插圖書籍出版商Thames & Hudson主理，並於其網站上有售，定價為225,000港元，相信是一個令人驚訝的價錢，但原來《Zervos》向來有價，特別是原版已經成為收藏品，於拍賣會上一般以6萬美元左右成交，如果是品相完好、簇新的原裝版本更能拍出20萬美元。可見得畢加索果然是吸金能力極高的藝術家，就連作品集亦同樣矜貴，別具價值。