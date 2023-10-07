《勿說是推理》電影版星光熠熠下比電視劇更精彩｜何故專欄

《勿說是推理》電影版，引人入勝，發人深省，星光熠熠下比電視劇更精彩，影帝菅田將暉飾演的爆炸頭神探比原著漫畫更可愛！



《勿說是推理》電影海報

《勿說是推理》（ミステリと言う勿れ），或譯《勿言推理》，改編自田村由美創作的同名推理漫畫，講述記憶力、觀察能力和推理能力都高於常人的大學生久能整（菅田將暉 飾），不斷被捲入各種奇怪案件，由為自己洗脫嫌疑開始，到幫助有需要的其他人，以其超凡的智慧，解開一個又一個的謎團。

《勿說是推理》電影劇照

《勿說是推理》漫畫在2018年被日本文藝雜誌《達文西》（DA VINCI）編輯長關口靖彥評為「這是一部顛覆讀者所見世界的推理作品」，因為故事的重點並不在案件，而是在久能整每次解謎時提出的獨特觀點，不斷挑戰大家習以為常的社會規律，尤其是父權主義的價值，女性讀者和觀眾特別有共鳴。故此，《勿說是推理》講的不只是「推理」，更吸引的其實是「人生哲理」。

《勿說是推理》電影劇照

《勿說是推理》電視劇是2022年冬季的「富士月9」，1月10日起在富士電視台逢星期一晚上九時播放，由資深編劇相澤友子負責改編，以《詐欺遊戲》系列為人熟悉的松山博昭領軍導演，共12集，關東地區平均收視11.8%。《勿說是推理》電影版作為富士電視台開業65週年紀念作品，2023年秋季在隆重上映，繼續由相澤友子編劇、松山博昭導演、菅田將暉領銜主演，加入原菜乃華、柴咲幸、町田啓太等新力軍，還有鈴木保奈美、松坂慶子和松嶋菜菜子的星級客串陣容，是令人注目的年度大作。

《勿說是推理》宣傳片截圖

《勿說是推理》電影版改編自漫畫Episode4至4-5（單行本第2集至第4集）的【狩集家遺產事件】，或是簡稱「廣島篇」，講述久能整到訪廣島，突然受到當地豪門「狩集家」遺產繼承人狩集汐路（原菜乃華 飾）委託而捲入詭秘的遺産繼承戰，狩集家是一個受到詛咒的家族，後代不斷在爭產中離奇死亡，汐路的父親於八年前於交通事故中喪生！其餘三位遺産繼承人，分別是：汐路的表哥波波壁新音（萩原利久 飾）、表姊赤峰弓良（柴崎幸 飾）、堂兄狩集理紀之助（町田啓太 飾），他們分別獲得一個倉庫，倉庫裡各有奇怪的收藏品，他們需要完成遺囑裡的任務才可以繼承巨額遺產！汐路在久能整和狩集家族律師車坂朝晴（松下洸平 飾）的協助下，竟然發現了狩集家族的重要秘密，以及父親的死亡真相⋯⋯

《勿說是推理》宣傳片截圖

《勿說是推理》電影版表面上是豪門爭產殺人事件，就像預告片中久能整所說的《犬神家一族》（橫溝正史創作的「金田一耕助」系列之一），實際上卻是一個「贖罪」的故事。故事中四個倉庫，分別名命為「明聽」、「溫恭」、「忠敬」和「問難」，這是源自《論語．季氏篇》中，孔子認為君子有九種事情必須慎重考慮：「君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。」既可表達出久能整的才學，也是「真兇」殺人的動機，是一記很厲害、亦很有意思的伏筆，令整個故事得以昇華。

《勿說是推理》宣傳片截圖

《勿說是推理》電影版雖然節奏有點慢，「真兇」亦早已呼之欲出，但勝在劇情不斷反轉再反轉，加上久能整別樹一幟的人生哲理，令觀眾樂在其中，散場後仍充滿餘韻。然而，美中不足的是，電影版沒有我最愛的Raika (ライカ，徠卡，門脇麥 飾)，實在是一大遺憾！

《勿說是推理》宣傳片截圖

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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