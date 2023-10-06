水墨藝博三年後復辦精彩展位盤點：朱興華、豐子愷外孫宋菲君特展

【水墨藝博2023】疫情闊別三年，水墨藝博今年終於重辦，多個地區水墨大師與知名當代藝術家作品共聚一堂，亦有戶外裝置、沉浸式互動體驗等，可以說是目不暇給。這次編輯部整理了三個值得特別留意展位，周末有興趣去藝博會的朋友不妨多加留意。



首先是「向朱興華致敬」特展，現年八十八歲的朱興華以其富有感染力人物與城市生活水墨畫而聞名，是香港最知名水墨藝術家之一。他曾先後在倫敦和香港擔任精神科護士二十多年，對患者觀察成為他靈感泉源，作品中對人性掙扎、以及內心脆弱之處刻畫尤其動人。這次特展會展出他1988至2018年期間作品，主題涵蓋花卉、風景和肖像等，有畫作刻畫香港街頭、亦有畫作描繪病房裡情境。這次特展從各個藏家手中借來朱興華作品，平常難有機會全面看他多年來風格演變以及作品跨度，有興趣的讀者不妨把握機會欣賞。

宋菲君作品（圖片來源：Ink Asia）

另一個想推薦的展位同樣是人物特展，為豐子愷外孫宋菲君個人畫展。豐子愷名字相信大家都聽過，是中國重量級現代書畫家、文學家、翻譯家以及漫畫家，今年適逢其誕辰125周年舉行了相關紀念展覽。這次展覽主角不是豐子愷本人，而是他作品中常出現的模特，即是其外孫宋菲君。他在小時候跟隨豐子愷先生學習繪畫，在80年代左右向小姨豐一吟請教「仿豐畫」技法，形成一系列《學畫筆記》作品。展覽更設有宋菲君與豐一吟多封書信，內容包含不少為「仿豐畫」討論和研究，不失為豐子愷先生其中一種精神傳承，加上作品主題多樣、趣味十足，頗值得一看。

錦墨韶華沉浸式體驗角（攝：梁嘉欣）

上述介紹兩個展位都是較為靜態的人物特展，最後想介紹則是可以讓觀眾參與之「錦墨韶華沉浸式體驗角」。體驗角有兩個項目，首先是「永字八法」互動體驗，觀眾可以透過動作捕捉技術來了解書法基本技巧；至於另一項目「水墨光華」將傳統水墨藝術元素放進沉浸式體驗裝置，動態展示水墨畫以及書法作品。展館設有多個座位讓觀眾深入體驗，如果逛展會逛得累了，則不妨到體驗角歇一下腳、換個角度看畫。

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這次水墨藝博會場內設有六項大型公眾藝術裝置，分別是知名藝術家徐龍森、王冬齡、廖建華、李光裕、靳埭強與李展輝作品；同場更特別帶來國畫大師石魯冊頁展示，亦有多個來自兩岸三地藝廊參展，喜歡水墨作品的朋友不妨抽出一天時間慢慢觀賞。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：水墨藝博2023

地點：香港會議展覽中心3E展覽廳

日期：即日至10月8日

