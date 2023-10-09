美國遊客以色列博物館怒砸古羅馬雕像被捕　稱雕像違背猶太教教義

【博物館/文物/以色列/猶太教】上週五（6日）一美國遊客在以色列博物館公然破壞兩座公元二世紀古羅馬時期雕塑，稱雕像違背猶太教《妥拉》教義，是為偶像崇拜。他當場被博物館保安制伏並被當地警察逮捕，事後其律師指其行為是受到「耶路撒冷症候群」（Jerusalem syndrome）影響。



一美國遊客以色列博物館內破壞古羅馬雕像（資料圖片）

被毀壞兩座雕塑皆來自公元2世紀古羅馬時期，其中一座為雅典娜頭像，原先為2.5米雕塑一部分，後來只有頭像得以保留。從現場圖片可見，受毀壞後雕像明顯脫離底座，足足甩出至少半米。另一座則是《格里芬抓住涅墨西斯的命運之輪》，代表古羅馬代表命運和復仇之女神，這座雕塑則受到更嚴重毀壞，底座同樣被掀翻，一部分雕塑更是完全破碎。博物館表示兩件雕塑都會交由修復部門處理，所損失金額則未向外界公布。

事發時間是猶太教三大節期之一住棚節期間，是不少遊客到訪以色列熱門時段。根據當地警方消息指，涉事人為一位40歲美國遊客，當時他隨身攜帶一根棍子遊走博物館館內，相信是破壞兩座雕像兇器。事後警方審問時他表示他之所以會破壞雕塑，是因為他認為雕塑鼓勵偶像崇拜，完全違背違背猶太教《妥拉》教義。《妥拉》為猶太教核心，被認為是上帝之於以色列人之啟示，包含對人類的教導和指引。

耶路撒冷城內（視覺中國）

事後其律師向外否認當事人是因為「宗教狂熱」（religious fanaticism）犯案，但就指他當時受一種名為「耶路撒冷症候群」的心理現象影響。根據《英國精神病學雜誌》（British Journal of Psychiatry）一篇文章所指，「耶路撒冷症候群」是一種由耶路撒冷觸發，宗教朝聖時會出現的精神狀態，受影響人士不論宗教會出現各類幻覺，或產生某種強烈想法，變得偏執而且癡迷，不少患者本身已受精神分裂症等其他精神類疾病困擾。在還押聽證會上，律師表示警方和嫌犯已同意接受精神檢查，還押期延長四天，目前嫌犯身份尚未公佈。

這並非以色列今年首單宗教相關文物毀壞時間，二月時一位美國遊客毀壞耶路撒冷羅馬天主教教堂鞭笞堂內雕塑被捕，一月時一群猶太裔青少年則曾在當地公墓破壞基督教墓碑。