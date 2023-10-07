2023諾貝爾文學獎｜挪威殿堂級作家福瑟獲奬　什麼作品適合入門？

【2023諾貝爾文學獎/Jon Fosse/福瑟】瑞典學院前日（5日）宣布2023年諾貝爾文學由挪威殿堂級小說家、劇作家福瑟（Jon Fosse）奪得，委員會指獎項是「給他的創新劇作和散文，以及為不能言明之物發聲的文字」。其作品涵蓋70多部小說、劇本、詩歌和散文等，被譯成超過50種語言，其劇作成就更讓他被譽為「21世紀易卜生」。



福瑟是現時北歐在世最重要作家之一，曾獲得多個歐洲權威文學獎，瑞典王室更在奧斯陸王宮附近安排他一所榮譽住處。他自2013年起就被認為是諾獎強力候選人，事隔十年後終於摘下桂冠。他透過其挪威出版社發表聲明指「自己很高興也很驚訝」能夠獲得此殊榮，並說在這麼多年流傳後，以為自己永遠都得不到獎項，希望讀者能於其作品中得到一種平靜。

諾貝爾文學獎得主Jon Olav Fosse（snl.no/Jon_Fosse）

福瑟在1959年出生於挪威海于格松，在挪威西部長大，12歲開始寫作，後來在卑爾根大學念書時主修比較文學。他1983年憑小說《紅，黑》（Raudt, svart）出道，並在1994出版首部戲劇《不離不棄》（Og aldri skal vi skiljast）。雖說福瑟算得上是挪威國寶級作家，但在瑞典學院宣布其得獎後，諾貝爾獎官方X（即前Twitter）帳號發起投票，結果顯示近九成人都未曾讀過福瑟作品，如果向了解該作家，可以從什麼書籍入手呢？

《七部曲》

首先想介紹的是他代表作《七部曲》（Septology），顧名思義即內容分為7部分，當初分為3本小說《另一個名字》(2019)（The Other Name，編譯）、《我是另一位）（I Is Another，編譯） (2020)以及《新的名字》（A New Name），其中兩本讓他兩度提名權威文學獎國際布克獎，亦讓他打開英語市場。

《七部曲》（Septology）書封（資料圖片）

《七部曲》講訴步入老年的畫家Asle在喪偶後便獨自居住在挪威海邊一個小鎮，終日回憶往日時光。他朋友只有當地漁夫Asleik，以及住在城市之畫廊主Beyer。在故事中不止一個Asle，另一個角色同樣名為Asle，甚至兩人長得幾乎一樣，是同一個人的兩個版本。這位Asle同樣是畫家，但就受酒癮困擾，福瑟借這個故事探討有關死亡、愛情、希望等各種存在問題。雖然一開始作品被分成三本，但福瑟表示作品應視為是一體，不同部分內容會互相呼應。作品暫時還沒有繁體中文版，但上海譯林出版社將推出簡體中文版，由福瑟指定譯者鄒魯路翻譯，讀者若有興趣可以先讀英文版或簡體中文版一過書癮。

《三部曲》

《三部曲》（Trilogien）書封

另一本想介紹的作品為其另一代表作《三部曲》（Trilogien），福瑟憑此作在2015年獲得北歐理事會文學獎。作品分為《警醒》、《奧拉夫之夢》和《睏乏》三部分講述年輕情侶Asle以及Alida離開家鄉，前往比約格文開始，一直寫到兩人女兒Ales晚年。作品由各種故事以及角色複雜命運層層疊加組成，不同部分隱秘互相呼應，講述找回往昔的母題。作品涉獵不同文學以及文化史元素，文字充分顯現他極簡主義洗練語言。這本作品同樣暫時未有繁體中文版，北京文景出版社則宣布將在明年推出簡中譯本，會由由挪威語直接翻譯成中文。

《有人將至》

《有人將至》簡體中文譯本書封（amazon）

福瑟除了小說家外，另一重要身分是劇作家，寫作生涯其中15年專注劇本，是當代歐美劇壇其中一位作品被搬演最多次的在世劇作家，更被比喻為「21世紀易卜生」。雖然《不離不棄》是其出道作品，但《有人將至》(Nokon kjem til å komme) 則是福瑟第一部寫成劇本，也是他影響力最大作品之一，作品由一對夫婦搬到一所荒涼老房子開始，他們希望能在該處獨處，但卻一直籠罩在有人即將到來之焦慮中。後來果然有人到了，此人之存在引發了深藏的妒忌，逐漸危威脅到夫妻關係。作品90年代在巴黎上演後大獲好評，讓福瑟以劇作家身分登上國際舞台。上海譯文出版社曾在2014年出版《有人將至》簡體版，收錄了「一個夏日」、「死亡變奏曲」等五個故事。雖然香港沒有上演過《有人將至》，但香港話劇團就曾在21年上演其另一作品《霜遇》。

《秋之夢》簡體中文版書封（amazon）

除了《有人將至》外，暫時現有另一福瑟作品中文翻譯只有劇作選集《秋之夢》，包含了《秋之夢》、《我是風》、《暗影》、《而我們將永不分離》四個劇本。雖說幾個內地出版社都準備推出其翻譯作品，但其繁體中文翻譯版權去向就暫時未有動靜，想讀繁體中文譯本的讀者可能還得等上一段時間。