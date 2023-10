2023諾貝爾文學獎｜挪威殿堂級作家福瑟獲奬　什麼作品適合入門？

【2023諾貝爾文學獎/Jon Fosse/福瑟】瑞典學院前日(5日)宣布2023年諾貝爾文學由挪威殿堂級小說家、劇作家福瑟(Jon Fosse)奪得,委員會指獎項是「給他的創新劇作和散文,以及為不能言明之物發聲的文字」。其作品涵蓋70多部小說、劇本、詩歌和散文等,被譯成超過50種語言,其劇作成就更讓他被譽為「21世紀易卜生」。



福瑟是現時北歐在世最重要作家之一,曾獲得多個歐洲權威文學獎,瑞典王室更在奧斯陸王宮附近安排他一所榮譽住處。他自2013年起就被認為是諾獎強力候選人,事隔十年後終於摘下桂冠。他透過其挪威出版社發表聲明指「自己很高興也很驚訝」能夠獲得此殊榮,並說在這麼多年流傳後,以為自己永遠都得不到獎項,希望讀者能於其作品中得到一種平靜。

諾貝爾文學獎得主Jon Olav Fosse(snl.no/Jon_Fosse)

福瑟在1959年出生於挪威海于格松,在挪威西部長大,12歲開始寫作,後來在卑爾根大學念書時主修比較文學。他1983年憑小說《紅,黑》(Raudt, svart)出道,並在1994出版首部戲劇《不離不棄》(Og aldri skal vi skiljast)。雖說福瑟算得上是挪威國寶級作家,但在瑞典學院宣布其得獎後,諾貝爾獎官方X(即前Twitter)帳號發起投票,結果顯示近九成人都未曾讀過福瑟作品,如果向了解該作家,可以從什麼書籍入手呢?

《七部曲》

首先想介紹的是他代表作《七部曲》(Septology),顧名思義即內容分為7部分,當初分為3本小說《另一個名字》(2019)(The Other Name,編譯)、《我是另一位)(I Is Another,編譯) (2020)以及《新的名字》(A New Name),其中兩本讓他兩度提名權威文學獎國際布克獎,亦讓他打開英語市場。

《七部曲》(Septology)書封(資料圖片)

《七部曲》講訴步入老年的畫家Asle在喪偶後便獨自居住在挪威海邊一個小鎮,終日回憶往日時光。他朋友只有當地漁夫Asleik,以及住在城市之畫廊主Beyer。在故事中不止一個Asle,另一個角色同樣名為Asle,甚至兩人長得幾乎一樣,是同一個人的兩個版本。這位Asle同樣是畫家,但就受酒癮困擾,福瑟借這個故事探討有關死亡、愛情、希望等各種存在問題。雖然一開始作品被分成三本,但福瑟表示作品應視為是一體,不同部分內容會互相呼應。作品暫時還沒有繁體中文版,但上海譯林出版社將推出簡體中文版,由福瑟指定譯者鄒魯路翻譯,讀者若有興趣可以先讀英文版或簡體中文版一過書癮。

《三部曲》

《三部曲》(Trilogien)書封

另一本想介紹的作品為其另一代表作《三部曲》(Trilogien),福瑟憑此作在2015年獲得北歐理事會文學獎。作品分為《警醒》、《奧拉夫之夢》和《睏乏》三部分講述年輕情侶Asle以及Alida離開家鄉,前往比約格文開始,一直寫到兩人女兒Ales晚年。作品由各種故事以及角色複雜命運層層疊加組成,不同部分隱秘互相呼應,講述找回往昔的母題。作品涉獵不同文學以及文化史元素,文字充分顯現他極簡主義洗練語言。這本作品同樣暫時未有繁體中文版,北京文景出版社則宣布將在明年推出簡中譯本,會由由挪威語直接翻譯成中文。

《有人將至》

《有人將至》簡體中文譯本書封(amazon)

福瑟除了小說家外,另一重要身分是劇作家,寫作生涯其中15年專注劇本,是當代歐美劇壇其中一位作品被搬演最多次的在世劇作家,更被比喻為「21世紀易卜生」。雖然《不離不棄》是其出道作品,但《有人將至》(Nokon kjem til å komme) 則是福瑟第一部寫成劇本,也是他影響力最大作品之一,作品由一對夫婦搬到一所荒涼老房子開始,他們希望能在該處獨處,但卻一直籠罩在有人即將到來之焦慮中。後來果然有人到了,此人之存在引發了深藏的妒忌,逐漸危威脅到夫妻關係。作品90年代在巴黎上演後大獲好評,讓福瑟以劇作家身分登上國際舞台。上海譯文出版社曾在2014年出版《有人將至》簡體版,收錄了「一個夏日」、「死亡變奏曲」等五個故事。雖然香港沒有上演過《有人將至》,但香港話劇團就曾在21年上演其另一作品《霜遇》。

《秋之夢》簡體中文版書封(amazon)

除了《有人將至》外,暫時現有另一福瑟作品中文翻譯只有劇作選集《秋之夢》,包含了《秋之夢》、《我是風》、《暗影》、《而我們將永不分離》四個劇本。雖說幾個內地出版社都準備推出其翻譯作品,但其繁體中文翻譯版權去向就暫時未有動靜,想讀繁體中文譯本的讀者可能還得等上一段時間。