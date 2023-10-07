明明是老套牙的反差設定　《躍動青春》為何能引人入勝？｜湯禎兆

早陣子曾提及日本近年拍真人青春劇可謂全面淪陷，今季富士月９偏向虎山行——《真夏的灰姑娘》一敗塗地之餘，更幾近被公認為本季棄劇的首選之最。即使選用森七菜及吉川愛企圖在純情及色氣兩端同時討好，但囿於劇情的無稽及低智，的而且確令人難以在屏幕前安坐。與大熱韓劇《二十五，二十一》的水平不僅有天淵之別，反映出兩者在青春劇角力場上的此消彼長。

文：湯禎兆｜原題：由《真夏的灰姑娘》到《躍動青春》



《真夏的灰姑娘》海報

其實我對此也不無疑問，正色青春劇一向是日本長技，只是不知為何真人劇每況愈下，反而在動畫層面卻不受影響。今年在N台播放的《躍動青春》，正是叫好又叫座的佳作，同樣是老套牙的反差設定，效果卻引人入勝：主角美津未是由鄉下石川縣到東京上學的高中女生，構成城鄉的差異錯位；曾是童星的聰介與性格截然不同的美津未正好在好友以上，戀人未滿的關係中摸索。

青春劇的成敗除了不能避免男女主角的浪漫愛情線，另一關鍵是群像劇的立體建構。美津未身邊女同學全因她的直率開朗而打開心窗蛻變，其中尤以美嘉一角寫得最出色。美嘉在球場上被高年級生推撞，有人出手相助——美津未只記得出手相助的前輩名字，但美嘉的即時反應是把欺負自己兩人的名字烙印於仇人簿冊內，後者也登時留意到自己的性格扭曲。僅此一筆，已看到編劇的細緻目光，令《躍動青春》在點與面上均予人愉悅觀賞快感。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：山田洋次《媽，是您嗎？》選址有玄機？談東京隅田川變遷】

【湯禎兆其他文章：山田洋次《媽，是您嗎》重新演繹人生議題】