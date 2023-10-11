《不存在的人》獨特說故事方法與觀眾一起反思生命｜何故專欄

《不存在的人》，結合了食物、舞蹈和音樂，以獨特的說故事方法，和觀眾一起反思生命，以及社會崩壞時如何自處？



《不存在的人》海報

《不存在的人》由張學良主辦、導演、編劇和編舞，張學良和阮煒楹主演，正確的說法，他們都是本劇的「創作演員」。我是透過囊括第三十一屆香港舞台劇獎七大獎項的《老婦還鄉記》而認識張學良和阮煒楹，他們分別飾演「居倫鎮」的「神父」和「校長」，阮煒楹憑此劇勇奪「最佳女配角（喜劇／閙劇）」，張學良的演出也令人留下深刻印象。然而，《不存在的人》有別於《老婦還鄉記》，是一個讓我重新認識，甚至深入了解他倆的好機會。

《不存在的人》海報

《不存在的人》講述兩個擁有不同世界觀的陌生人，在「嗰一日」（那一天）的巨變後，男人（張學良 飾）躲在地牢裡，每日寫信給「不存在的人」，並假想每一天都是聖誕前夕十二月廿四日，直至某日，一直逃走的女人（阮煒楹 飾）突然闖進了男人的生命，女人選擇留下來，二人開始共同生活，從而衍生出一連串關於生命和社會的獨白與對話。

《不存在的人》海報

《不存在的人》的舞蹈和音樂，既配合劇情，又讓故事得以昇華，為觀眾帶來耳目一新的劇場體驗！故事前半段，男女主角一起跳舞，不用台詞，已足以表達他們的關係。故事中段，女主角洗碗時，突然將洗潔精塗在雙臂上，這場較為靜態的獨舞也很有意思！然而，個人最愛男女主角在Gloria Gaynor的〈I Will Survive〉歌聲中搶咪吵架的一幕，很有動感、亦很有生活感，甚至有可能是某些人的日常生活寫照。

《不存在的人》劇照（圖片來源：張學良Facebook）

《不存在的人》的其中一個重要元素是食物，故事開始時，播放著太宰治的《人間失格》，男主角不斷反覆唸著「人唔食嘢會死！」（人不進食會死亡），中段男女主角一起煮「威靈頓午餐肉」，從微波爐散發的午餐肉香味，充斥於賽馬會創意藝術中心。另外，還有出現了兩次的杯麵，第一次是女人進食，第二次卻是男人從杯麵中拉出肥皂泡，很浪漫、也很夢幻，彷彿暗示了生命的短暫。

《不存在的人》劇照（圖片來源：張學良Facebook）

《不存在的人》的劇名，令人充滿遐想，起初以為女人是男人幻想出來的「不存在的人」，但在演後分享時，張學良解釋故事裡其實有三類「不存在的人」：第一類是「以前的自己」，因為自己變了，已經不再存在了；第二類是「死了的人」，包括但不限於男人的並中一個寫信對象，首位踏足月球的太空人岩士唐；第三類是「令這個城市順利運作，但我們不在意也不關顧的人」，例如故事裡提及的在茶餐廳負責洗碗的人。同樣，故事裡改寫主角們生命的「嗰一日」，對於不同的人，應該會有不同意義，大家可以從不同觀點與角度去解讀這個故事。

《不存在的人》劇照（圖片來源：張學良Facebook）

《不存在的人》的舞台和燈光都很有心思，負責舞台及場景設計的孫詠君，以及負責燈光設計的陳焯威，在此為你們鼓掌！然而，本劇更有心思的是在正式開場前，張學良已在舞台上，獨自坐在白色長桌前，手上拿著白色擦膠，在桌面上用力地擦，擦出大量擦膠碎後，就將擦膠碎放入玻璃樽，然後將玻璃樽妥善儲存在舞台的另一端，接著拿出一張十二月廿四日的日曆貼在牆上，如此重覆了幾次，每次他身上的衣服都有分別，代表了春去冬來，時光飛逝。這些白色擦膠碎，可以代表「徒勞無功」，也可以代表「不存在的人」的「骨灰」。

《不存在的人》由張學良和阮煒楹共同創作，阮煒楹在分享時笑說她是張學良的「輔導員」，她的創作過程則是一次「自我療癒」。某程度上，我們觀看《不存在的人》，也可算是經歷了「嗰一日」後的另類「自我療癒」，重點是「儘管世界只剩你一人，也要好好為自己活一遍」。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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