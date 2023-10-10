十月節目五選｜編舞家個展、韓國原班人馬音樂劇、大製作歌劇經典

【舞台劇/舞蹈/獨角戲/歌劇】來到十月，各種演出可以說是百花齊放，不僅能看到實驗性舞台演出，同時亦有經典作來港演出。這次我們精選五個舞蹈、音樂劇、歌劇、實驗性舞台劇演出特別推薦，包括編舞家Maria Hassabi個展、韓國原班人馬音樂劇《消失》、大型製作歌劇經典《托斯卡》、英國獨腳戲《格拉之思》以及三度公演舞台劇《解憂雜貨店》，喜歡表演藝術的讀者不妨看看有什麼心水演出！



Maria Hassabi,「這裏」, 2021年 展覽場景,維也納 Secession 美術館,2021年5月14日至6月20日,表演者: Elena Antoniou、Michael Helland、Alice Heyward、Oisín Monaghan、Robert Steijn,圖片鳴謝藝術家,雅典The Breeder,攝影: Thomas Poravas圖片由大館提供）

名稱：Maria Hassabi: 我會是你的鏡子

地點：賽馬會藝方三樓展廳

日期：10月13日至 11 月 26 日



與其說是演出，第一個想推薦節目「Maria Hassabi: 我會是你的鏡子」嚴格來說是著名編舞家Hassabi（瑪利亞.哈薩比）的現場藝術展覽，也是她首個亞洲個展。其作品常將表演中身體嵌入裝置主題，於是舞者每一舉手投足或目光都是作品本身。藝術家用古今中外神話中常見金色作為這次作品主題，糅合表演、聲音、攝影和繪畫多種媒介，利用現場裝置探索舞者雕塑性身體以及時間減速等主題，這次更有藝術家就大館建築特別創作之全新作品。

Maria Hassabi,「這裏」,2021年 展覽場景,都靈OGR,2022年2月24日至3月27日,表演者: Elena Antoniou、Michael Helland、AliceHeyward、Oisín Monaghan、Robert Steijn,圖片鳴謝藝術家,雅典The Breeder,攝影:Thomas Poravas（圖片由大館提供）

「Maria Hassabi: 我會是你的鏡子」展覽由持續性表演建構而成，舞者來自香港及世界各地，在展期前半部份藝術家更將駐場演出。主辦單位亦會舉行藝術家座談會等一系列公眾節目，有興趣讀者可以留意官方資訊。

韓國音樂劇《消失》海報

名稱：消失

地點：香港大會堂劇院

日期：10月13日至10月14日



韓劇、K-pop就聽得多，不知道大家有沒有看過韓國音樂劇？近年來韓國可以說是亞洲音樂劇市場發展最蓬勃的地方，首爾大學路長期薈萃各種劇場演出，不少韓流明星亦曾出演音樂劇，原創、改編作品許多大獲好評。這次韓國音樂劇《消失》攜原版人馬來港演出，讓觀眾得以體驗韓國製作水準。

《消失》以1925年京城（今首爾）為背景，通過醫科生義信和明烈在廢宅中遇見吸血鬼K後所發生故事，描繪生命永恆和短暫兩面。透過吸血鬼與人類之相遇，將不會消失、正在消失、害怕消失的人物故事互相交織，傳遞關於永恆與滅絕主題。10月14日下午場次設有演員演後座談會，有興趣觀眾不妨把握機會。

香港歌劇院《托斯卡》海報

名稱：托斯卡

地點：香港文化中心大劇院

日期：10月11日至10月15日



接下來想介紹的可以說是最著名歌劇作品之一《托斯卡》，浦契尼（Puccini）最廣為人知抒情詠嘆調「vissi d’arte，vissi d’amore」（為了藝術，為了愛）和「E lucevan le stelle」（今夜星光燦爛）等都出自該劇。《托斯卡》劇情發生在19世紀羅馬，故事主人公歌劇女伶托斯卡與畫家卡瓦拉多西相戀，但在政治動盪背景下，卡瓦拉多西被捕並面臨處決。為了拯救他，托斯卡願意付出任何代價。她與殘忍的警察首領史卡皮亞發生了衝突，最終托斯卡為了保護卡瓦拉多西而犧牲了自己。

這次香港歌劇院重新製作《托斯卡》，請來名導演布薩特（Vincent Boussard）操刀，演出陣容相當強大，由著名女高音迪卡（Oksana Dyka）以及尼查爾娃（Anna Nechaeva）輪流飾演托斯卡一角，卡瓦拉多西角色由獲獎男高音阿羅尼卡（Roberto Aronica）以及拉赫（Rame Lahaj）輪流演出，男中音斯古拉（Claudio Sgura）擔任史卡皮亞角色，安哲洛提則由列比斯（Gabriele Ribis）以及黃日衍出演。

名稱：格拉之思

地點：香港大會堂劇院

日期：10月26日至10月29日



單看《格拉之思》名字可能會對劇目內容一頭霧水，但劇目作曲家菲力普・格拉斯（Phillip Glass）名字就相信有不少讀者都相當熟悉。格拉斯是當代最有影響力作曲家之一，亦是簡約主義風格代表人物。《格拉之思》由英國奧利花獎最佳導演獎得主麥達莫自導自演上演獨腳戲，配以格拉斯全新創作十首音樂，探討道家智慧和人生終極問題，可以說是音樂✕劇場創作的夢幻組合。

名稱： 解憂雜貨店（三度公演）

地點： 葵青劇院演藝廳

日期：10月14日至10月29日



最後要介紹的是已經第三次公演舞台劇《解憂雜貨店》，劇目改編自東野圭吾同名小說，在2018年以及2022年演出粵語版時均全院滿座，相當受歡迎。故事講述三個邊緣青年因意外誤闖「浪矢雜貨店」，卻收到一封來自33年前的信，逐漸與信中人命運交織，見證小人物悲歡離合。這次舞台劇由C AllStar陳健安作曲、Oscar填詞撰寫主題曲，扣連劇中主旨，原著以及劇粉相信都能享受演出。