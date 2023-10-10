台灣注目藝術家曾建穎　為當今時代水墨畫另闢蹊徑｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】一般人對於水墨畫的認知大多是視為一種傳統的中國繪畫形式，具有悠久的歷史和豐富的文化底蘊。不過水墨畫流傳至今亦有創新之處，也是水墨藝術家對傳統水墨的一種革新和探索。例如除了傳統的山水、花鳥等題材，一些藝術家將水墨畫應用於當代和社會議題，用新的視角和創意來表達，並且帶來新的視覺體驗和思考方式。



台灣有一位備受注目的藝術家曾建穎，被視為當代年輕水墨藝術家的代表人物，他以水墨為媒介盛載著現代社會的精神面貌，為當今時代水墨畫另闢蹊徑。



生於1987年台灣南投的曾建穎，於國立臺北藝術大學美術系碩士畢業，近年舉辦多個個展，於2020年參與雙年展，曾獲得2017年亞洲文化協會獎助計劃，隻身前往紐約、印尼日惹與中國絲路一帶體會風土人情觀察眾生相，當中與不同背景文化的人們交流，尤其於敦煌壁畫中看到的佛像對其影響深遠，從旅程中思考水墨這種傳統的東方媒介於現今世代該如何自處，他曾於遊記中分享，在旅程之初是抱有很多疑問的，或者期望在最後得到解惑，但直到旅程結束時卻對這個世界產生了更多的疑問，當中與人的交流，獨行的內省反思，對環境的感歎，卻慢慢地化為動力，這才是創造力的開始。

曾建穎近年的創作路亦有革新之處，發掘出自然材質入畫的可能性，傳統水墨畫所採用的顏料正正是來自於大自然，在自然界我們不可能找到一模一樣的礦石、花草，往往是獨一無二的物料，藉此創作出具有個性的作品。雖然曾建穎有深厚的水墨畫的經驗，但他卻不認為自己局限於水墨畫，認為水墨只是一種媒介、形式，當中蘊含的思想與精神特質更趨向於無限，而物料僅是表現這些精神特質的媒介與工具。除此之外，畫作中的內容亦不只流於表面，所描畫的肖像不僅是一個物體，更是一種精神體，所以在他的作品中，我們往往能夠感受到內裡蘊含的人性、社會題材與現實生活的種種，正如人類的肉身，也是靈魂的載體。

《虛言》（圖片來源：instagram.com/tsengchienying）

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曾建穎的畫作時有出現人物的肖像，當中令人感受到陰暗面與善惡的方面，對於人性表現尤其深刻，這亦與其人生經歷有關。我們或多或少也會接觸到社會的另一面，只是我們會選擇面對或者無視，但種種的不安、不公、生活的壓迫是依然存在的，例如人在面對不可抗力之時，往往心中的善與惡會變得模糊。曾建穎正正想透過畫作去道出一些大家或許不願面對的事實，直面現實的一些無奈。

《木與夜孰長》（圖片來源：instagram.com/tsengchienying）

除了畫作之作，曾建穎亦有創作陶藝，失去了筆畫，雙手直接觸碰創作媒介，比起繪畫，陶藝更能面對自己的身體，在創作時可以將主導權交由身體去發揮。雖然運用畫筆能夠準確地表達所想，但陶藝更為實驗性、更具玩味，更貼近於將精神面貌塑造出來的過程。