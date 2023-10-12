世界公認炙手可熱天才小提琴家訪港　文化中心演奏會欣賞大師風采

【演奏會】世界性的頂級藝術家可遇不可求，不過在這個十月卻有一位到港，世界公認卓越的希臘小提琴家列奧尼達斯．卡華高斯（Leonidas Kavakos）即將在港舉行一場盛大的演奏會，並且夥拍意大利鋼琴名家安利高．佩斯（Enrico Pace），二人合作無間，相信將會為樂迷帶來一場令人驚艷音樂盛宴。



Leonidas Kavakos（圖片來源：馬爾科．博格雷夫）

列奧尼達斯．卡華高斯出生於1967年，來自希臘雅典一個音樂世家，自小備受音樂薰陶，5歲開始習小提琴，於希臘音樂學院畢業。這位大師曾被《The Strad Magazine》讚譽為「小提琴家當中的小提琴家」，是一位不可多得的音樂天才，在21歲之齡便已得到三個國際大獎，包括1985年西貝流士國際小提琴比賽、1988年的帕格尼尼國際小提琴大賽及盧伯格大賽，風頭一時無兩，自此開展了其備受注目的表演生涯。

他經常與國際頂級管絃樂團合作，包括維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團、皇家阿姆斯特丹音樂廳樂團等等，更被西班牙國家交響樂團授予「常駐藝術家」之稱號。除了演奏之外亦會擔任指揮家，在小提琴家和指揮家的雙重身份之間發揮得淋漓盡致，定期參與巡迴演出，亦會現身於世界各地的各大音樂節，更時有夥拍其他知名音樂家共同演出，例如大提琴家馬友友、鋼琴家王羽佳，還有是次合作的Enrico Pace，早在2007年與之合作錄製貝多芬小提琴奏鳴曲，被評為「年度古典回聲獎」演奏家。

Leonidas Kavakos（圖片來源：馬爾科．博格雷夫）

卡華高斯的成就超卓，憑著其無可挑剔的技巧、表演的完整性，還有過人的音樂感以及感染力，成為了音樂界中炙手可熱的表演者，雖然不乏舉行演奏的時刻，但由於會走訪歐美及亞洲巡演，所以是次訪港亦屬機會難得，對於樂迷而言是不可錯過的一次。除了表演生涯之外，卡華高斯回饋故鄉，會在雅典舉行一年一度的小提琴大師班，往往吸引了無數來自世界各地的小提琴家和樂團，可見得樂壇對他的熱切程度極高，也體現出他對於傳承音樂的熱誠。

今年7月舉行第30屆瑞士國際音樂節Verbier Festival ，卡華高斯與大提琴家馬友友和鋼琴家Emanuel Ax一起表演了貝多芬的曲目（圖片來源：instagram.com/lkavakos）

是次於10月23日在港舉行的《喝采系列：列奧尼達斯．卡華高斯小提琴演奏會》，將會演奏4首來自19世紀至20世紀不同風格的法國曲目，分別為拉威爾的《A小調第一奏鳴曲，「遺作」》、浦朗克的《小提琴與鋼琴奏鳴曲，FP 119》、德布西的《G小調奏鳴曲，L. 140》以及法朗克的《A大調奏鳴曲》，屆時樂迷們可以親身欣賞大師的風采，盡情享受精彩絕倫的表演時刻。

INFO

【喝采系列：列奧尼達斯．卡華高斯小提琴演奏會】

日期及時間：2023年10月23日（星期一）晚上8時

地點：香港文化中心音樂廳

票價：200元、280元、360元、440元、520元

節目查詢：2268 7321