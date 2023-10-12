葬送的芙莉蓮｜動畫化最重要是音樂？當YOASOBI碰上MILET｜林綸詩

2023銷量超過一千萬部的日本漫畫《葬送的芙莉蓮》終於被動畫化，上星期播出後，最受熱議竟是開場曲（OP）風格太不合原作主題，引起漫畫黨不滿。片尾曲（ED）是慢版，較合「壽命論」的主題，讓情緒適當沉澱⋯⋯

文：林綸詩｜原題：所謂：動畫化最重要就是音樂！



日本漫畫《葬送的芙莉蓮》終於被動畫化（海報）

首先補補劇情，《葬》是魔幻型故事，講述一精靈在人類同伴死去後，才慢慢明白人類感情的真締。在她第二次踏上冒險旅程時，回憶不斷帶到第一次與人類勇者歷險的片段，讓她重新審視感情為何物。這樣的發展是偏慢版的，且漫畫做分鏡做得很出色，令感情都慢慢滲出來。雖然劇情有不少打鬥冒險成份，但《葬》最出色是講時間和壽命，於是漫畫迷對激昂熱血派的YOASOBI （亦是動漫《我推的孩子》主題曲原作者）做OP不滿，引起廣泛討論。

雖然不是十分合適，但因為有ED的慢板平衡（由MILET操刀），OP熱血一點我覺得也可以接受，否則這類主題又是找來久石讓做創作嗎，有點新碰撞挺不錯！不過這個討論充份反映到動漫迷的執著。果然動畫化這回事，最重要就是OP和ED有否把原作昇華。OP和ED除了音樂，還有作畫，有時會特別請大師出手，與動畫內容的團隊不一樣。OP通常帶起情緒，讓人好好進入劇情，ED曾多愁善感一些，偏重更深入的詮解，包括角色的內心世界、宏觀的人生意義等。

音樂化除了在OP和ED顯現，有些作者特別愛音樂，早在漫畫時期已會為角色配樂。《咒術廻廊》的芥見下下就在漫畫第三卷已為角色挑印象曲，給主要的八個角色每人揀選兩首音樂。

以下放我最愛角色五條悟的兩首歌，分別已是十年前及三年前的日本作品，聽畢更是十分佩服芥見下下的音樂品味：

五條悟

Asian Kung-Fu Generation - Mada Minu Ashita ni (未だ見ぬ明日に)



Avicii - Shame On Me



（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

