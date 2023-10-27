夢幻拼色、馬虎擴建是種俄式現象？攝影師盤點俄羅斯Dacha建築

「Dacha」(дача) 是俄羅斯建築特產，這種沙皇賜予貴族的木屋有時還附帶一批農奴，形狀未盡相同的外型小歸小，卻把展現家戶裝飾品味的企圖心發揮到極致，五彩繽紛地點綴著前蘇聯各國的蒼茫雪景和鄉野風光。隨著物換星移，Dacha 逐漸化為沙龍，供中產階級談論詩文、藝術、哲學乃至科技，褪盡貴族氣息後，反倒流露一股遁世的意味。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Dacha: The Soviet Country Cottage》



《Dacha: The Soviet Country Cottage》（圖片來源：https://moom.cat/l/lxSo0q）

《Dacha: The Soviet Country Cottage》（圖片來源：https://moom.cat/l/lxSo0q）

舉凡大興土木建皇家別宮或造一座小棚屋，都能用 "dacha" 這個字來形容；進入現代後，Dacha 也應運成為蘇聯企業為員工蓋的宿舍形式，但實務上並未完全遵照體恤勞工的社會主義大旗，論功行賞的幽魂從來沒熄滅，Dacha 註定成為作家 Pasternak（巴斯特納克）、作曲家 Prokofiev（普羅高菲夫）等祖國之光的小天地。

《Dacha: The Soviet Country Cottage》（圖片來源：https://moom.cat/l/lxSo0q）

不過，或許正因如此，俄羅斯攝影師 Fyodor Savintsev 的《Dacha: The Soviet Country Cottage》才這麼像一冊美術技法與配色圖鑑，無論是異紋理拼貼、大膽撞色、粉嫩浪漫得近乎夢幻的遊樂園風格，或馬虎擴建到快違反物理定律的歪斜 Dacha，都是保存奇妙歷史的生動容器。

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現代主義建築大師路德維希·密斯·凡德羅 (Ludwig Mies van der Rohe) 曾說「建築是將時代的意志轉譯為空間」，可惜長久以來，研究學界對 Dacha 的意義並沒有太多興趣，直到《Dacha: The Soviet Country Cottage》仔細記錄這座洋溢童話風情卻迅速消逝的世界，並搭配作家 Anna Benn 的介紹文與檔案照，這種俄式現象才有了全面的回顧。昔年蘇聯垮台後經濟動盪，城市人不得不開始學著自給自足，Dacha 傳統用靈活的姿態撐過一次次革命的烽火、戰亂和共產主義的崩潰，終於漸漸融入常民生活，成為難分難捨的一部分──從過去至今，Dacha 都不只是一種建築樣式，更是深植於俄羅斯文化裡的田園生活風格。

《Dacha: The Soviet Country Cottage》（圖片來源：https://moom.cat/l/lxSo0q）

Fyodor Savintsev 於 1982 年生於蘇聯，為紀實攝影師，2000 年代初期曾任攝影記者，諸多富含深意與象徵主義的作品，均透過全球頂尖的攝影通訊社躍上各國新聞媒體版面。在參與個展、聯展及各種拍賣會和博覽會之餘，Savintsev 亦出版若干攝影集，並曾榮獲 Sony 世界攝影大獎專業賽風景類第三名。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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