關於親密關係和衰老的革命性作品　美國紀實攝影師紀實黃昏三角戀

Jeanie，81 歲、Will，84 歲、Adina，90 歲；三個處於浪漫衝突中的年長個體。《Senior Love Triangle》為美國紀實攝影師 Isadora Kosofsky 長期拍攝之影像故事，被視為一部關於親密關係和衰老的革命性作品，對一夫一妻制的普遍性提出質疑。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Senior Love Triangle》



《Senior Love Triangle》(圖片來源：https://moom.cat/l/B27DWT)

《Senior Love Triangle》(圖片來源：https://moom.cat/l/B27DWT)

「愛情有很多種。」Adina 對攝影師 Kosofsky 說。

70 多歲時，Will 搬進了一家養老院並遇到了 Adina。最終他們建立起情誼，Will 搬進了 Adina 的公寓。直到因違反租約條款被趕出養老院，Will 搬進了另一家養老院，在那裡他愛上了 Jeanie，但不願與 Adina 斷絕關係──選擇讓三人繼續作為伴侶，一起度過餘下的日子。Will 到養老院接 Jeanie，用一個長長的吻迎接她，兩人手牽著手去見 Adina，無論今天會發生什麼。

《Senior Love Triangle》(圖片來源：https://moom.cat/l/B27DWT)

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於是他們之間的往來關係，挑戰著世俗的道德規範，於此同時，亦揭示了對於不老與歸屬的渴求。「我不希望承擔所有成熟的衣裳。」 Jeanie 在反思自己的人生時坦言。對於這些人來說，衰老是一種矛盾的形式，既是失去，也是解放。當彼此的聯繫成為抵禦老去與孤獨的盾牌，他們試圖在自己的內心深處探尋慰藉、在與對方的往來之間覓求逃離。

《Senior Love Triangle》(圖片來源：https://moom.cat/l/B27DWT)

《Senior Love Triangle》(圖片來源：https://moom.cat/l/B27DWT)

Isadora Kosofsky，1993 年出生，身兼紀實攝影師、作家和電影製作人等多重身分，目前常駐洛杉磯。對她來說，與被攝對象形成的關係等同影像創作之深刻部分，她慣以長時間紀錄的方式，醞釀出感同身受的注視目光。她自 14 歲之時開始拍照，並在拿起相機的三年後認識了 Jeanie、William 和 Adina，記錄下他們的慾望、沮喪和緊張時刻。「而驚險中透露著悲傷。我也體驗到了即使是伴侶中的一員、即使在兩人之間，仍會感受的遙遠。我感受到了他們浪漫主義表面下的痛楚。」Kosofsky 說道。

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2012 年 Kosofsky 以關於老年人的系列作品，獲得馬格蘭基金會 Inge Morath 獎之表彰；2016 年憑藉《Senior Love Triangle》獲德國普立茲獎 Lead Award 提名。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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