著名微型攝影藝術家田中達也　生活用品幻化世界萬物任何人都看懂

生活上有諸多難以控制的種種，不過在進行創作時，則可以隨心所欲地抒發我們的情感與心中所想。日本著名微型攝影藝術家田中達也，甚至將生活場境、人生百態利用微縮模型展現出來，獨具趣味地將日常生活用品幻化成場境建構出獨一無二的小世界，令人驚歎其創意與細膩的心思。



圖片來源：www.instagram.com/tanaka_tatsuya

現時在日本福岡及沖繩正舉行他的「MINIATURE LIFE」個展，查看他的展覽歷史，才發現每年皆有數個展覽在不同的美術館或商場展出，可見得他是一位極為多產的藝術家。田中達也出生於1981年，本職為設計及廣告公司的美術指導，最初他認為攝影當中最好有一個攝影對象，於是隨手將一些微縮模型置於鏡頭前，怎料在社交媒體上發布作品之後大受歡迎並被廣泛轉載，自此聲名大噪。直到2011年正式開設自己的個人作品網站，並決定以每天一件的頻率堅持創作了好些年，實在令人佩服。至今其Instagram已發布了逾5千張作品，收獲了370多萬的粉絲，而且還在持續增長。

圖片來源：www.instagram.com/tanaka_tatsuya

田中達也擅長將事物之間的共同點連結起來，聯想力驚人，除了是他的「特異功能」之外，亦是他重要的創作理念：希望以日常生活中常見的事物，而且不同文化、國家、背景的觀眾能理解的方式去傳達想法，藉此讓人們可以抱有不同的角度去看待事物並且想象得更為有趣。不單只為人們帶來會心微笑的歡樂，以熟悉的事物來解決熟悉的問題，也是他從事設計多年練就出來的思考方式。雖然好的設計，往往不會單一，但田中達也的天馬行空仍然令人有所驚喜，將文具變成運動設施、杯面變成了鼓，當然不少得他的愛將西蘭花，是作品中飾演樹木的老戲骨。

圖片來源：www.instagram.com/tanaka_tatsuya

田中達也如此多產，可能很多人直觀地認為他的作品是一次過大量製作，然後再排定發布的。但其實他每次只製作一件作品，每次大概花上一兩個小時，雖然大量製作可以節省時間，但豈不是變成了工廠式生產？作品會失卻了靈魂，而且在創作的時間裡其實也是他的思考訓練，如何從有限的時間、有限的選擇中設計出心儀的場境，創造出一個獨一無二的小世界，每一次予他都是挑戰，但每次仍能夠為他本人以及觀眾帶來驚喜。

圖片來源：miniature-calendar.com

看過田中達也的作品之後，予人的感受除了是趣味十足，往往還有發人深省的時刻，原來天天看見、平平無奇的這些小東西，有著眾多可能，有些物件在作品中不只出現過一次，每次扮演著不同的東西，與其說是想象力的強大，更多的是細心與觀察，其實每人有創造出田中達也的小世界的潛質，例如不少男孩子曾用文具組合出戰鬥機，這些創作材料並不奢侈你我都唾手可得，只需要打開五官去接收世界的美好一面，自此生活不再無聊。