建築｜未修飾外觀、裸露鋼筋混凝土　攝影集保存歷久不衰粗獷主義

粗獷主義 (Brutalism)，一種建築風格的表現形式，既有爭議性，亦有歷久不衰的魅力。Brutalism 一詞並非源自英文 ”Brutal”，而是來自法文 ”Béton brut”，即混凝土，其精神來自對現代主義建築精緻裝修、整齊秩序等美學觀念的反思與批判。未經修飾的外觀、裸露的鋼筋混凝土結構體，粗糙、沈重且直接，都是粗獷主義建築在當時最受歡迎、最廣為人知的特徵。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Atlas of Brutalist Architecture》



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而發展到後期，追求粗獷主義的建築家也因過於遵循形式，或因突出的建築肌理浪費過多不必要建材引來了新的挑戰與批評，最終如同過了季的流行趨勢，漸漸被遺忘。如今，許多粗獷主義建築已岌岌可危，面臨即將被拆除的危機。

《Atlas of Brutalist Architecture》由 Phaidon 專業編輯團隊操刀出版，全面調查了粗獷主義——這對建築領域最具影響力的運動，收錄了 850 多座建築，包含依然現存的和已遭拆除的建築影像，及經典雋永的大師之作和當代創新的建築群像，根據地理位置分為九大洲地區，讓讀者得以一覽每座建築的狀況、是否被列入文化遺產名錄或正計劃拆除，力求確實註記每座建築現今狀態。配合近年來拜社群網路發達所賜，世界各地出現越來越多保存粗獷主義建築的運動，希望能藉此喚起眾人的注意。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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