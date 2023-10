Jon Batiste全新專輯《World Music Radio》　多元風格之中找到愛

多元文化是現今世界大勢,由藝術、時尚以至音樂,都愛將不同元素融為一體,擦出漂亮新火花,而美國唱作人Jon Batiste正是多元風格的重要名字。



繼揚威格林美獎的《We Are》後,Jon Batiste帶來全新專輯《World Music Radio》,碟內他致力將「大愛」精神宏揚到其音樂世界之中,加上NewJeans、Lana Del Rey等大名參與的星級陣容,絕對是2023年必聽佳作。



細說《World Music Radio》種種特點前,不如先溫故知新,了解一下Jon Batiste音樂發展之路。生於美國路易斯安那州的Jon Batiste,其家族可謂音樂世家,多人從事音樂工作,而他早於8歲時開始敲擊與鼓演奏,後來專注於鋼琴上,並接受Julliard School正統音樂訓練。2005年只有17歲的Jon Batiste發表第一張專輯《Times in New Orleans》,及後陸陸續續發表多張專輯,這些早期作品偏向傳統Jazz音韻,期間他開始在晚間清談節目《The Late Show with Stephen Colbert》擔任樂隊領班和音樂總監的工作。

《Hollywood Africans》是Jon Batiste轉投Verve廠牌後首作(Universal Music)

轉投到Verve廠牌是Jon Batiste音樂事業的重要轉捩點,開始拓展Jazz以外的領域。《Hollywood Africans》小試牛刀,慢慢地滲進其他元素作挑戰自己。而2020年跟Trent Reznor和Atticus Ross一起炮製的Pixar動畫電影《靈魂奇遇記》(Soul)原聲配樂,橫掃奧斯卡、格林美、金球獎等獎項,他是繼大師Herbie Hancock後,第二個在奧斯卡贏得此獎的黑人音樂人,意義非凡。

點擊看Jon Batiste贏得格林美獎「最佳音樂錄像」的Freedom MV:



至於2021年至2022年是Jon Batiste豐收期,先是專輯《We Are》取得大成功,憑藉注入多元風格在英美流行榜突破Top 30成績,而第64屆格林美音樂頒獎禮中,他總共獲得11項提名,是當屆得到最多提名的音樂人,而他最終憑《We Are》贏取「年度最佳專輯」、「最佳音樂錄像」、「最佳美國根源音樂歌手」和「最佳美國根源音樂歌曲」,加上《Soul》配樂得到「最佳影視媒體配樂專輯」,豪奪五個大獎。

Jon Batiste憑《We Are》專輯和《Soul》電影配樂,成了格林美獎大贏家。(Universal Music)

不過,若然將Jon Batiste單一歸類為爵士音樂人,似乎未能完全表達出他的音樂風格,其音樂如同性格一樣,充滿著「大愛」精神,除了Jazz以外,還有Pop、R&B、Soul、Gospel、Hip Hop、World Music等不同元素在內,是布滿濃厚折衷色彩的多元唱作人,而在第七張專輯《World Music Radio》中,他將此強項發揮得更淋漓盡致。

Jon Batiste新作《World Music Radio》以全新面貌示人(Universal Music)

我在創作這張專輯時,感到自由,對於我自己、我的藝術和我周圍世界的探索,也有了一種全新的感覺,這是我以前從未曾有過的。 Jon Batiste

如同Jon Batiste所說,《World Music Radio》跟過往舊作不盡相同,看看參與唱片製作的名單,有復古歌姬Lana Del Rey、Hip Hop音樂人Lil Wayne等美國同鄉,又有韓國K-Pop女團NewJeans、哥倫比亞唱作歌手Camilo、尼日利亞Rapper Fireboy DML等海外代表,還有香港人很熟悉的爵士樂前輩Kenny G,除了盡顯星光熠熠,也將音樂風格的包容性表露無遺,音樂評論網站Pitchfork形容得甚貼切:「《World Music Radio》將全球音樂的廣泛可能性,融合成一種適合所有人,卻又不屬於任何人的東西。」絕對稱得上是耳目一新的聽覺體驗。

點擊看Jon Batiste跟NewJeans、Camilo等合作單曲《Be Who You Are》MV:



《World Music Radio》以世界音樂電台為概念,歌曲之間偶爾穿插像收音機電台節目DJ主持般的過場,懷舊又有趣。外界最關注的當然是大紅人NewJeans,《Be Who You Are》除了有這隊青春無敵的女團外,還有JID和Camilo參與,流麗的旋律配上懶洋洋的Reggae節奏,唱詠與說唱巧妙地的合二之一,還有NewJeans甜美歌聲點綴,集各方大成,一聽已令人聞歌起舞。至於請來Kenny G合作的《Clair de Lune》,前奏響起他招牌的色士風聲音,雖然是只得短短1分17秒的純音樂曲目,卻喚起不少人的集體回憶;而他跟Lana Del Rey合唱的《Life Lesson》,二人歌聲極之合拍,一唱一和送上至情至聖的細緻情感。即使沒有他人客串,Jon Batiste自己獨唱的歌曲亦同樣出色,由強勁Pop Rock的《Boom For Real》、到懷舊R&B的《Master Power》,以至回到老本行的醉人Jazz Ballad《Buttlerfly》,盡顯功架。

《World Music Radio》多元化取向,盡顯Jon Batiste實力。(Universal Music)

Jon Batiste的「大愛」精神,由音樂遍布生活每個角落,全是發自內心,像他鼎力支持Black Lives Matter黑人平權運動,並曾在紐約街頭以音樂進行和平抗爭,利用Jazz樂曲為無權力者發聲。而他的愛亦理所當然包括其家人,他的妻子是艾美獎得獎作家Suleika Jaouad,在她罹癌期間,Jon Batiste不離不棄照料,是圈內出名的「愛妻號」,而他在妻子癌病復發力抗病魔期間,譜出第一首交響曲的故事,也被拍成紀錄片《American Symphony》,將於11月29日於Netflix全球上線。Jon Batiste真心真意的行為,令他的創作顯得無媲真誠,聽過他的音樂都會相信:愛是最大權利。

點擊看Jon Batiste以在紐約街頭以音樂為黑人平權發聲: