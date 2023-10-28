《葬送的芙莉蓮》為何能在穿越劇中突圍而出？｜還是日本｜湯禎兆

《葬送的芙莉蓮》爆紅，我認為實至名歸。漫畫一出來已先聲奪人，再加上動畫上線令作品得以普及化，自然而然成功推波助瀾。我認為它的成功，很大程度上是逆向操作的示範，所針對的就是中日韓成風的穿越風潮，從而帶出另一重更深刻的人生體會來。

文：湯禎兆｜原題：《葬送的芙莉蓮》的逆向操作



穿越劇的基本程式，就是修正人生缺憾，那是從佛家輪迴的業力概念而來——無論是衷心想懺悔贖罪，又或是我執至不肯放下釋懷，所帶出的都是重啟人生的核心命題。假若業力沒有消解，始終會糾纏下去，而大部分的穿越劇所針對的，就是一次釋懷放下，隨靈光落道上路揚升的經歷變化。

《葬送的芙莉蓮》劇照

《葬送的芙莉蓮》聰明的正是人神易位，以不老不死的魔法使芙莉蓮，從無限去追求人類生命有限的情感世界。肉身不滅表面上好像超脫輪迴，但所知所見其實與常人無異，同樣受制於那時那刻的我執偏囿。它先承載了穿越劇的程式——芙莉蓮雖不用輪迴，但同樣在追尋人生階段之前的「業力黑洞」（與欣梅爾的關係）；但又突破了穿越劇的窠臼——方生方死不過為糖衣包裝，有限無限從來由「神」而不由「形」。欣梅爾於所到之處均立像的用心，正好說明了一切。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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