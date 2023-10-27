哲學小說《里斯本夜車》：旅行是一場自我發現的過程｜開卷樂

人生好比一列火車，每個人有各自的軌道：大學畢業、赴心儀的企業工作、生兒育女等，順利到埗，又再出發前往下一目的地，生活周而復始。若問人生意義為何，有人會提到注定徒勞的薛西弗斯，如何以心態擁抱無法抵抗的宿命，繼而談及自由。瑞士作家帕斯卡．梅西耶筆下的哲學小說《里斯本夜車》(Night Train to Lisbon)，正是在探討有限生命裡人們該如何自處，坦然地面對自我。

文：香港電台開卷樂｜原題：《里斯本夜車》—一場尋找自我的旅程



《里斯本夜車》同名電影劇照

帕斯卡．梅西耶是一名哲學教授，專擅探討自由，《里斯本夜車》可說是他的代表作，曾位列德國暢銷書榜達140週，及後更被改編成為同名電影。故事講述一名年邁的瑞士中學教師、古代語言學家賴蒙德．戈列格里斯，因一場偶遇而對葡萄牙語感興趣，並接觸到葡萄牙作家阿曼度．德．普拉多的著作《文字鍊金師》。

書中有一句子震撼戈列格里斯的心，促使他毅然拋下井然有序的生活：「如果我們只依賴內心一小部分生活，剩餘的該如何處置？」戈列格里斯個性謹慎可靠，在同一所學校任教逾三十年，生活井然有序，看似牢不可破，但卻因為這本書而在一夜間毅然放棄了教職，搭上前往里斯本的夜班火車，嘗試追溯普拉多的過去。

《里斯本夜車》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



若要形容這一舉動，現今世代或標註為「說走就走」的旅行，但於戈列格里斯而言，並不只於此。那是改變的契機，他感到首次掌握自己的命運：「誰要是相信，徹底改變慣常生活的關鍵時刻必定驚天動地、內心情緒強烈激盪，便是大錯特錯……事實上，真正牽動人心的生命經歷往往平靜得不可思議，既非轟然作響、火花四濺，更非火山爆發，經驗發生的片刻往往不引人注目。」

讀者很快會發現，《里斯本夜車》明線暗線交織，譜出戈列格里斯及普拉多的 人生。普拉多是一名貴族家庭出身的醫生，生於葡萄牙右翼獨裁統治時期，以筆記下自身的彷徨、掙扎及痛苦。戈列格里斯在里斯本拜訪普拉多人生中多個見證人，同時透過其作品《文字鍊金師》與他對話，思考對方一生中經歷的總總，從而得到啟發及反思，認識自己。

葡萄牙里斯本城市風光 （圖片作者:Tuul & Bruno Morandi/視覺中國）

研究外國文學的作家、香港浸會大學人文及創作系副教授唐睿說，《里斯本夜車》彷彿在告訴讀者，旅行是一個自我發現，以至重生的過程，又認為普拉多的文字充滿哲理，發人心省，值得讀者慢慢細閱，例如以下一段：「我們留下了一些自己的東西，只留下一個地方，即使我們離開了，我們仍然留在那裡。我們身上的某些東西只有回到那裡才能重新找到。當我們去一個地方時，我們就是在向自己旅行，儘管我們已經走過了人生的一段時光，無論它有多短暫。但通過向自己旅行，我們必須面對自己的孤獨。難道我們所做的一切都是出於對孤獨的恐懼嗎？這不就是我們放棄所有在生命結束時會後悔的事情的原因嗎？」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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