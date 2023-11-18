「花冕霓裳」展覽最後召集　從民族服裝與頭飾認識亞洲史地風物

民族服飾是代表一個國家、地區歷史的重要一環，從當中的設計細節，可以透現出當地的風土人情與藝術文化。



而於香港文化中心舉行的「花冕霓裳— 民族服裝頭飾展」展覽，正好讓大家一口氣欣賞到二十多個國家、地區的民族服裝與頭飾，認識亞洲的史地風物。



香港文化中心舉行的「花冕霓裳— 民族服裝頭飾展」展覽，展出二十多個國家、地區的民族服裝與頭飾。（康文署）

今年首度舉行的「亞藝無疆」藝術節，當中重點節目「亞裔藝采」以「豐采霓裳」為主題，為大眾特設展覽「花冕霓裳 — 民族服裝頭飾展」，雲集二十多個國家、地區的民族服裝與頭飾，這些展品不但反映族群文化的重要形象特徵，同時透過穿著搭配、紋樣圖案的創作運用，還有穿著的場合，呈現出各地風土歷史中的獨特文化意涵。

菲律賓的怡朗舞蹈節（Dinagyang Festival） 服裝頭飾（康文署）

是次展出的民族服飾，包含了亞洲、中東及一帶一路地區，個性鮮明之餘，也帶出亞洲區域傳統職人的精細手工，特別是頭飾方面更是百花齊放，畢竟這是人與人面對面的第一印象，所以民族服飾對頭飾甚為重視。

柬埔寨的仙女頭冠（康文署）

例如菲律賓展示的怡朗舞蹈節（Dinagyang Festival） 服裝頭飾，為菲律賓伊洛伊洛市（Iloilo City）每年均會舉行的宗教和文化節慶中使用，舞蹈節期間參與者由頭到腳的造型均誇張獨特，表演者更常用鮮豔的顏色在臉上彩繪；至於柬埔寨的仙女頭冠（Apsara crown），則是按寺廟牆壁上（尤其是吳哥窟）的仙女浮雕仿製而成，整體精巧服飾配合優雅曼妙手勢的傳統仙女舞蹈，於2003年被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產名錄；還有在卡塔爾絕大多數女性穿著滿佈金線的Abaya，盛載著當地多年的文化和傳統。

卡塔爾的Abaya服飾（康文署）

展覽作品特設二維碼，現場觀眾透過智能手機掃瞄，即可仔細閱讀各款民族服飾的介紹，趁展期還有兩天，大家不要錯過這個認識亞洲傳統服飾設計與文化的難得機會。

INFO

「花冕霓裳 — 民族服裝頭飾展」

日期：即日至11月19日

地點：香港文化中心大堂展覽場地E3

票價：免費

節目查詢：2591 1340