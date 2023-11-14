設計｜預鑄式木屋適應數位遊牧新世代　日本製造的美感環保小木屋

【日本設計】疫情以來，人們的生活模式迎來史無前例的轉變，在逼不得已之下我們要保持社交距離，卻體會到線上線下的無縫接軌，甚至令不少企業機構發掘到在家工作的可能，省卻了高昂的租金，提供了更自由彈性的工作模式，提高產出質素，甚或是慢慢形成了一種嶄新的「數位遊牧」生活模式，不受地區限制，只要有網絡便能工作，使得工作者的居住地不再受到地域國界的限制。



圖片來源：FUEL

「數位遊牧」這個概念早在1997年便已提出，當時日本的日立公司CEO牧本次雄在其著作《遊牧上班族：數位時代的新生活工作方式》中提出「Digital Nomad」概念，意指一種由數碼技術賦能的全新生活方式，使人們可以完全依靠網絡世界創造收入，打破工作與工作地點間的必然關係，在20多年後的今天終被慢慢實現。由於生活模式的改變，新的設計亦應運而生，於台灣有一個設計團隊剛剛推出了一個全新的生活品牌「FUEL」，主打日本製造的「預鑄式木屋」（FUEL Cabin），跨越都市與自然隔閡，為未來生活帶來更多的想像。

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預鑄式木屋是一種可移動的模組化設計，讓用家可以隨意變換不同的居住環境，時而四面臨海，時而位處高山森林之間，在海灘旁邊享受寫意時光，或者突然出現在都市中的隱秘空間亦無不可，因為家居已成可移動、隨意組裝的硬件，不再是綑綁住戶一輩子的負擔。採用預鑄式工法，可以快速安裝兼方便移動，設計適應不同的環境需要，並且對大自然的影響減到最低。打開門便能享有新鮮的空氣，戶外室內不再設有界限，室內設計可以因應用家所需，隨心隨意，個性化地打造專屬於自己的空間，特別適合數位遊牧工作者、年輕情侶甚或是退休人士的兩口子寫意生活。

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除此之外，品牌強調重視環境與自然，建材是能夠不斷再生的木材，特意從日本四國高知縣尋找材料並於當地製造，木構建築本身猶如天然的空調，可以有效調節氣溫，而且所產生的碳排僅為鋼筋混凝土的四分之一。木屋因應不同的需要有不同的定位價格，最低的僅需100萬台幣（約24萬港元），加上建造工期短，最快只需要3個月便能完工，組裝或拆卸更只需2周時間便能完成。

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木屋結構保固期長達20年，備有一定的抗震能力，耐久性可長達50至200年，所以別以為只是消費型的設備，卻絕非即食文化下的產物，實質上與一般房子建築無異。不過，由於便於組裝生產的特性，舉行活動、旅遊住宿或其他商業用途亦是品牌的潛在受眾群。接下來於2024年，品牌將會與日本靜岡、洛杉磯與台灣多地展開合作，有興趣的朋友可以藉此體驗小木屋的嶄新生活模式。