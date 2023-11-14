「冬天的冠軍」如何度過嚴寒？　攝影師拍下俄羅斯極北城市日常

究竟極北之境的人們過著什麼樣的生活呢？他們如何抵抗無盡的寒冷與孤獨？瑞士攝影師Beat Schweizer藉由《Mikhailovna Called》一書，以三個俄羅斯城市為主題，描繪出此題之解——在極端生活條件下的人們與其日常風景。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Mikhailovna Called》



Beat Schweizer《Mikhailovna Called》（圖片來源：https://moom.cat/l/HoJv9G）

Beat Schweizer《Mikhailovna Called》（圖片來源：https://moom.cat/l/HoJv9G）

世界上最北端的工業城市諾里爾斯克（俄語：Нори́льск），天然資源豐富、礦業發達，卻也因此造就嚴重污染、酸雨頻繁。在這樣惡劣的氣候與環境下，常居人口卻有17萬人，若包含短期的移工，則有22萬人在此居住。他們皆是為了生計選擇落腳於此，只為更美好的明日。

Beat Schweizer《Mikhailovna Called》（圖片來源：https://moom.cat/l/HoJv9G）

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與諾里爾斯克形成鮮明對比的是位在更北方的小村落迪克森（俄語：Ди́ксон），受到更極端的惡劣氣候影響，一年之中有82天被永夜吞噬，僅有數百人生活於此。

Beat Schweizer《Mikhailovna Called》（圖片來源：https://moom.cat/l/HoJv9G）

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而北冰洋邊上的捷里別爾卡（俄語：Териберка），被稱為孤寂之地。上世紀中曾經熱鬧一時的小漁村，隨著遠洋漁業的興起，容不下大船的小鎮進入衰退，光景不再。

Beat Schweizer《Mikhailovna Called》（圖片來源：https://moom.cat/l/HoJv9G）

Beat Schweizer《Mikhailovna Called》（圖片來源：https://moom.cat/l/HoJv9G）

透過鏡頭，Beat Schweizer捕捉到邊遙之地的極端與平凡。白雪覆蓋的教室、遺忘的廢棄建築，而在同樣時空下生活的人們，其恣意悠然地生活著。除了三個城市的影像紀錄，《Mikhailovna Called》同時也收錄居住於此的研究者對此地所撰寫的文字，讓人得以客觀的角度深入了解這些孤立之境。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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