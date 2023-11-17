大坑CityWalk｜藝術裝置遍佈大街小巷　散步發掘大坑在地文化氣息

【散步/藝文地圖/大坑】City Walk是近年大熱旅遊方式，遊走大街小巷似乎是了解一個城市本真的最好方式。早前「城中藝遊」計劃糅合藝術文化與旅遊，找來藝術家及建築學者於為香港不同社區進行藝術裝置，讓本地市民和遊客重新以不同角度探索這座城市文化價值。



計劃會在大坑和元朗分別進行，第一彈首先推出大坑散步地圖，共有20個地點供大家自行探索，有興趣的讀者不妨這個週末到大坑走走逛逛。



大坑老字號炳記（呂嘉麗攝）

大坑位置與天后和銅鑼灣中間，縱橫交錯街道內有「貼地」排檔、亦有各種cafe和小店，周邊歷史華洋交疊，而且大坑舞火龍傳統延續百年，生活氣息濃厚，形成氣質獨特社區。這次「城中藝遊」策劃「藝遊大坑路線」、「建築美學路線」以及「自助遊大坑路線」，穿梭如蓮花宮、喃嘸阿彌陀石碑、紅卍字會、書館街3號、THE SHOPHOUSE等大坑社區代表性地標，分別以藝術、建築及歷史角度出發，發掘社區值得探索之處。

「城中藝遊」大坑地圖（圖片由藝發局提供）

計劃亦邀請在地坑民和藝術家進行藝術裝置，涵蓋聲音、工藝、紙糊雕塑、編織藝術以及紮作等各方面創作，也是社區新看點之一。在這裏我們集中介紹其中四個藝術作品，大家不妨在有空時前往「打卡」。

蕭俞《形彩編編》及《浣花湲湲》（相片由香港藝術發展局提供）

名稱：形彩編編

地點：大坑火龍文化館、Little Tai Hang-The Corner House、NO.2 Café & Restaurant、SonneCAD



繩結藝術家蕭俞以充滿雕塑感首飾和大膽鮮明繩藝裝置著稱，她以作品「浣花」比喻當年選擇在浣紗溪澗旁定居的客家人，創作溪水波紋律動樣子之立體編織。她希望透過作品傳達：即使經過無數歲月，大坑氣質依舊，流水湲湲。一系列作品散佈在大坑不同角落。除此以外，蕭俞也帶領中學生學習客家花帶文化，一同創作全新祝福圖案在大坑火龍文化館展示。

鄭志堅《停留一炷香》（相片由香港藝術發展局提供）

名稱：停留一炷香

地點：Allure Customised Hair、靜月、好好花店、覺苑、TOMO



藝術家鄭志堅（Max）到訪大坑五間小店與店主們交流了解他們喜好，一起調研屬於自己手工香味道。他邀請木工匠人林池共同為每間小店設計及製作獨特盤香木櫃子，並根據店主們所選擇配方創作出屬於他們的盤香，店主會在小店營業時燃點，讓顧客和路過街坊以嗅覺體驗作品，扣連舞火龍時感官記憶。

杜煥、陳庭章《光前裕後》（相片由香港藝術發展局提供）

名稱：光前裕後

地點：Little Tai Hang – The Garden House



第三個裝置為當代藝術家杜煥作品，他透過觀察佇立於蓮花宮的鰲魚、獅子、麒麟而獲得靈感，創作出全新混合瑞獸。作品《光前裕後》巧妙地糅合傳統竹紥工藝與當代繪畫風格，將作品製作成可動結構，並通過生動演出，記念大坑前人所留下文化傳統。

Hira Hira《大坑小確幸》（相片由香港藝術發展局提供）

名稱：大坑小確幸

地點：炳記茶檔、前座飯堂、Coffee Bunnies、en fleur、Little Tai Hang – The Corner House、The Minimal、Papabubble、Psyroot、Unar Coffee Company



最後一個藝術裝置則是紙糊藝術雕塑創作單位Hira Hira作品，他們走進走入大坑社區為多間特色小店製作屬於他們的紙糊雕塑，風格可愛又不失巧思，更會配合AR互動元素，讓散步過程更加有趣味。

Hira Hira《大坑小確幸》（相片由香港藝術發展局提供）

除此以外，主辦單位亦策劃多個免費導賞團以及工作坊，有興趣讀者不妨到官方網站了解更多。

【活動詳情】

名稱：城中藝遊：大坑小城

日期：即日至12月10日

