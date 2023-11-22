《不日成婚2》演員有火花、對白有驚喜、劇情有共鳴｜何故專欄

《不日成婚2》是久違了的港產笑片，演員有火花，對白有驚喜，劇情一針見血又有共鳴，和觀眾一起反思婚姻和愛情。



《不日成婚2》電影海報

《不日成婚2》繼續由陳茂賢兼任編劇和導演，前作《不日成婚》被喻為近十年最好看的愛情喜劇，獲選為2021年度「美國芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影，也列入2021年「台灣金馬奇幻影展」的「喜劇萬花筒」單元項目，更成為該屆入圍作品中的唯一港產片。《不日成婚》在2021年仍未「復常」前於香港上映，寫下逾六百萬的票房佳績，可算是逆市奇葩。

《不日成婚2》劇照

《不日成婚2》在兩年後載譽而歸，陳茂賢與《不日成婚》的原班人馬：陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其、楊偲泳、梁雍婷、谷德昭和邵音音，再續前緣，連同關智斌、白只、肥腸、朱栢謙、韋羅莎、羅家英等新力軍，最重要是四屆金像獎最佳女配角金燕玲重量級加盟，為觀眾帶來新鮮感，也讓今集不只是複製前作的固有模式。

《不日成婚2》劇照

《不日成婚2》延續前作，卻超越前作，三對情侶都分別進入人生的新階段：佳母（金燕玲 飾）突然回港，高調介入阿佳（陳家樂 飾）和可怡（衛詩雅 飾）的婚禮籌備，「婆媳關係」提早白熱化，加上可怡的工作變動，令一對小情人的感情出現危機；灰熊（朱栢康 飾）己修心養性，但妻子Jenny（談善言 飾）竟然疑似出軌，搭上了「九叔俱樂部」的成員Jacky（白只 飾），七年的婚姻突然響起警號；Jessica（楊偲泳 飾）突然懷孕，阿健（岑珈其 飾）卻仍未準備好做爸爸，他會否像親生父親（朱栢謙 飾）一樣選擇「勇敢逃避」？

《不日成婚2》劇照

《不日成婚2》有別於前作的三線發展，主要劇情聚焦在陳家樂、衛詩雅和金燕玲三位演員身上。某程度上，金燕玲才是《不日成婚2》的主角，她演活了一個為兒子默默付出卻不被諒解的母親，表面上是充滿霸氣的麻煩奶奶，實際上卻是在愛情路上飽歷滄桑的失婚婦人，她和可怡的矛盾貫穿全片，而且不斷升級，牽動了觀眾的情緒。相比之下，其餘兩對情侶的戲份被大副減少，變成了以群戲為主，也欠缺了更複雜的衝突，特別是楊偲泳，近乎友情客串，梁雍婷的出場時間，以及跟岑珈其的互動，都比她更多，明顯是顧此失彼。然而，梁雍婷在今集也不再驚喜，有點可惜。

《不日成婚2》劇照

《不日成婚2》向《大丈夫》致敬，新增了「九叔俱樂部」，讓故事裡一眾已婚或準備結婚的男人可以圍爐取暖，這個安排很有趣。然而，樂華噴火龍（梁雍婷 飾）作為女性也可以參與，實在有點牽強，雖然主創團隊擁有最高解釋權，但如果將這個角色設定為女同性戀者，並且為她安排一兩個女朋友，也許會有更令人意想不到的效果，最重要是「政治正確」，說不定可以開拓更廣闊的觀眾群。

《不日成婚2》劇照

《不日成婚2》的笑料密度不及前作，也缺乏了像灰熊被Jenny險查行蹤時傳錯訊息，將「傻瓜」打錯成為髒話「傻X」，以及兩位好兄弟在灰熊偷食時努力為他掩飾的爆笑橋段，但勝在對於婚姻的描寫更感人，也更有深度，成功將「都市愛情喜劇」昇華至「現代婚姻啟示錄」，熱切期待外傳《九叔俱樂部》。

《不日成婚2》劇照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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